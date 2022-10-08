Google Haritalar'da yenilik. Bir dönem sona eriyor

2019 yılında tanıtımı yapılan Google Asistan Sürüş Modu özelliği yolun sonuna geldi. Google, Haritalar uygulaması için geliştirdiği bu özelliği sonlandıracağını duyurdu.

Kullanıcıların “Google, sürüş modunu başlat” komutu aktif ettiği özellikte medya önerileri, ses kontrolleri, arama ve mesajlaşma için kısa yollar bulunuyor.

Google yapılan açıklamaya göre Google Asistan Sürüş Modu'nun 21 Kasım'da tamamen kullanımı sona erecek.

Google'ın Haritalar uygulamasında bulunan Sürüş Modu özelliği devam edecek. Android Auto'ya kıyasla her ne kadar daha az kullanılsa da hala milyonlarca kullanıcısı olduğu biliniyor.