Google tek hamle de ürünlerin fiyatını karşılaştırıyor. Daha uygun ürünü bulmak için müthiş özellik

Google Lens fotoğraflarda, nesnelerde ve görsel aramalarda ayrıntıları gösterir veya bunlarla ilgili işlem gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Google Türkiye ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Google Lens’in muhteşem bir özelliğini duyurdu.

Paylaşıma göre, bir ürünü satın almadan önce Google Lens ile fiyatını diğer ürünlerle karşılaştırabilirsiniz.

Şu ifadeler kullanıldı:

Bir ürünü satın almadan fotoğrafını Google Lens'ten arayıp fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

Bir fotoğraflarla ilgili ayrıntıları öğrenme veya işlem yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Android telefon veya tablette Google Fotoğraflar uygulamasını Fotoğraflar açın.

Bir fotoğraf seçin.

Lens'e dokunun.

Fotoğrafınıza bağlı olarak ayrıntıları kontrol edin, bir işlem yapın veya benzer ürünler bulun.