Gözde Şeker’in ‘Kırmızı Çizgi’si

Gündüz kuşağında ekrana gelen farklı programları izlemeyi seviyorum. Özellikle özgün içeriklerden oluşan haber programlarını izlemek ayrı bir keyif veriyor.

Gazeteci Gözde Şeker, işini hakkıyla yapmaya çalışan bir meslektaşımız. Araştırıyor, sorguluyor, halkın gerçekleri öğrenmesi için mücadele veriyor. Halk TV’de yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi’ programında gündemin öne çıkan olaylarını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Alanında uzman konuklarıyla konuyu irdeliyor, tartışıyor, vatandaşın gündemini ekranlardan duyurmaya çalışıyor.

Güçlünün değil, haklının manşete çekildiği; söylentilerin değil, bilginin altının çizildiği; her yerden seslenene değil, sesini duyuramayanlara kulak verilen ‘Kırmızı Çizgi’, Gözde Şeker’in sunumuyla hafta içi her gün saat 17.00’de izleyici karşısına çıkıyor. Alternatif arayanlara duyurulur.

‘Komiser Kemal’ ekrana dönüyor

atv’de 8 Ekim 2012-15 Haziran 2015 tarihleri arasında 115 bölüm olarak yayınlanan ‘Karadayı’ dizisinin ‘Komiser Kemal’i olarak tanımıştık onu. Dizide 3 sezon oynamıştı. Sonrasında birçok yapımda rol aldı. Murat Mastan bahsediyorum.

O dönemde Kenan İmirzalıoğlu’na benzerliğiyle çok konuşuluyordu. Hatta ikili, aynı projede birlikte kamera karşısında geçmişti. Şimdilerde sosyal medyada yine gündem oldu. Fotoğraflarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Oyuncunun görüştüğü bazı projeler olduğunu ve doğru zamanda doğru bir iş ile önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara döneceğini öğrendim.

Murat Mastan’ın tekrar ekranlara dönecek olması sevindirici. Özlemiştik.

Ağaçlar Ayakta Ölür

Yıllar sonra Nevra Serezli’nin tiyatroya döndüğü, 5 sezondur devam eden, 11 farklı dalda ödül almış olan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ tiyatro oyunu, İzmir’de sezon açılışını yaptı.

Oyunun kadrosunda ayrıca Aziz Sarvan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent ve Beyza Vural yer alıyor. İspanyol yazar-şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, yüreği torun özlemiyle dolu bir büyükannenin hikâyesini anlatıyor.

Oyun, 26 Eylül ve 17 Ekim’de Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 4 Ekim’de Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 20 Ekim’de Moi Sahne’de, 27 Ekim’de Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak.