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  • Piyanist kurye konuştu. Mozart'ın Türk Marşı'nı virtüöz gibi çalmıştı

Piyanist kurye konuştu. Mozart'ın Türk Marşı'nı virtüöz gibi çalmıştı

Sipariş götürdüğü yerde Mozart'ın Türk marşını çalan piyanist kurye, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:32
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Mozart'ın Türk Marşı'nı virtüöz gibi çalmıştı. Piyanist kurye konuştu

Piyanist kurye konuştu. Mozart'ın Türk Marşı'nı virtüöz gibi çalmıştı
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Sipariş götürdüğü otelde piyano çalmasıyla sosyal medyada gündem olan  19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, "İleride piyanist olmak istiyorum. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, özel bir şirkette kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in sipariş teslim ettikten sonra otelde gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Piyanonun başına geçen genç kurye, Mozart'ın 'Türk Marşı'nı çaldı. O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi sosyal medyada paylaştı. İncir'in piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Piyano çalmayı kendi öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak.  

"KLASİK BİR TÜRK GENCİYİM"

İncir, "Ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri yönünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyanom var. Kasımpaşa'da çalışıyorum. Beyoğlu'nda otele paket götürmeye gittiğimde piyanoyu gördüm. 'Çalabilir miyim?' dedim. Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi. Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım" dedi. 

"BENİM GİBİ BİRÇOK GENÇ VAR"

İncir, "Üniversitede konservatuvar halim vardı ama buna yönelik bir eğitimim olmadığı için tutturma ihtimalim yoktu. Gündelik olarak bilgisayar kullanan birisiyim, günümün boş zamanlarında yaptığım işleri video çekerek paylaşıyorum. Belli bir takipçiye ulaştıktan sonra sayfaların videolarımı paylaştığını gördüm. İleride piyanist olmak istiyorum. Sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerim doldu. Benim gibi birçok genç var, sadece benim keşfedilmem gerekmiyor bu ülkede. Bütün gençlerin bu yola ortak olması gerekiyor" diye konuştu. 

Bu arada İncir'in çalıştığı firmanın CEO'su Batuhan Gültakan, "Kendi kendisine buralara kadar gelmiş. İşin uzmanları ile bu alanda konuşuyoruz, Can için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Sorry
11.01.2023 22:41
Sesini duyurabilen yetenekli gençlerimizden sadece biri.Umarım diğer gençlerimize de iyi ,adil bir gelecek sunabiliriz.  
 
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