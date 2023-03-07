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Ecem Erkek paylaştı. Katlanarak artan acısı büyük bir gündemimiz var

Şimdilerde Güzel Günler adlı dizide izlediğimiz Ecem Erkek bulduğu ilk fırsatta takipçileriyle bir video paylaştı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:34
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Oyuncu Ecem Erkek sosyal medyaya verdiği aranın nedenini açıkladı

Ecem Erkek paylaştı. Katlanarak artan acısı büyük bir gündemimiz var
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Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşımda bulunan Ecem Erkek, ülkenin yoğun gündemine değindiği videosunda Güzel Günler adlı dizideki şarkı performansı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Takipçilerinden gelen övgü dolu yorumlar sonrasında kariyerinde şarkıcılığa da yer açabileceğinin sinyalini veren Ecem Erkek, deprem bölgesine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erkek, deprem bölgesindeki insanların asıl şimdilerde ihtiyaçlarının daha fazla arttığını söyledi. 

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