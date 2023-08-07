İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Peki, Erkin Koray Hababam Sınıfı şarkısı nedir? Erkin Koray Fesuphanallah, Esterabim şarkı sözleri ne?
ERKİN KORAY HABABAM SINIFI ŞARKISI NEDİR?
Ertem Eğilmez'in Hababam Sınıfı serisindeki vazgeçilmez müsamere sahnelerinde, oyuncular o günlerin en ünlü şarkılarını kendi sesleriyle söylüyorlardı.
Erkin Koray’ın Esterabim ve Fesuphanallah şarkıları da Hababam’ın efsane şarkıları arasında yer alıyordu.
ERKİN KORAY ESTERABİM ŞARKI SÖZLERİ NE?
Erkin Koray’ın sevilen şarkılarından Estarabim’in şarkı sözleri şöyle:
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böylebir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Güller bitti dilimde
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
ERKİN KORAY FESUPHANALLAH ŞARKI SÖZLERİ NE?
Erkin Koray’ın en bilinen şarkılarından Fesuphanallah’ın şarkı sözleri şöyle:
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
(Ay)
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
(Ay, ay)