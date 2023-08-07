İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Peki, Erkin Koray Hababam Sınıfı şarkısı nedir? Erkin Koray Fesuphanallah, Esterabim şarkı sözleri ne?

ERKİN KORAY HABABAM SINIFI ŞARKISI NEDİR?

Ertem Eğilmez'in Hababam Sınıfı serisindeki vazgeçilmez müsamere sahnelerinde, oyuncular o günlerin en ünlü şarkılarını kendi sesleriyle söylüyorlardı.

Erkin Koray’ın Esterabim ve Fesuphanallah şarkıları da Hababam’ın efsane şarkıları arasında yer alıyordu.

ERKİN KORAY ESTERABİM ŞARKI SÖZLERİ NE?

Erkin Koray’ın sevilen şarkılarından Estarabim’in şarkı sözleri şöyle:

Çok memleketler gezdim

Neler gördüm, görmedim

Çok memleketler gezdim

Neler gördüm, görmedim

Şu kocaman dünyada

Senin gibi görmedim

Şu kocaman dünyada

Senin gibi görmedim

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böylebir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)

Ateş olmayan yerde

Duman tütmezmiş derler

Ateş olmayan yerde

Duman tütmezmiş derler

Zaman zaman halini

Bir görseler gülerler

Zaman zaman halini

Bir görseler gülerler

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Güller bitti dilimde

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

ERKİN KORAY FESUPHANALLAH ŞARKI SÖZLERİ NE?

Erkin Koray’ın en bilinen şarkılarından Fesuphanallah’ın şarkı sözleri şöyle:

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

(Ay)

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

(Ay, ay)