Son dakika... Son dakika... Erkin Koray hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşan Erkin Koray’dan akşam saatlerinde üzen haber geldi.

Usta sanatçı hayatını kaybetti.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk Rock, Hard Rock ve Anadolu Rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray’dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi’nde eğitim gördüğü 50’li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60’lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü.

Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.

ERKİN KORAY’IN BESTELERİ

1962 - Bir Eylül Akşamı / It's So Long (solo)

1966 - Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)

1967 - Kızlarıda Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)

1967 - Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968 - Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968 - Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1969 - Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Yeraltı Dörtlüsü)

1969 - Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 - Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 - İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 - Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 - Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)

1970 - Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)

1971 - Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)

1971 - Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)

1971 - Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)

1972 - Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)

1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)

1973 - Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)

1974 - Şaşkın / Eyvah (Solo)

1974 - Krallar / Dost Acı Söyler (Solo)

1974 - Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo)

1975 - Estarabim / Sevince (Solo)

1976 - Arap Saçı / Tımbıllı (Solo)

1976 - Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo)

1976 - Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo)

1977 - Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo)

1977 - Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)

ERKİN KORAY ALBÜMLERİ

1973 - Erkin Koray (İstanbul Plak'ın Erkin Koray'in izni olmadan çıkardığı toplama bir albüm)

1974 - Elektronik Türküler

1976 - Erkin Koray (Doğan Plak'ın Erkin Koray dan izinsiz çıkardığı toplama bir albüm)

1977 - Erkin Koray Tutkusu

1982 - Benden Sana

1983 - İllâ ki

1985 - Ceylan

1986 - Gaddar

1986 - Aşkımız Bitecek

1987 - Çukulatam Benim

1989 - Hay Yam Yam

1990 - Tamam Artık

1990 - İşte Barış İşte Erkin

1991 - Tek Başına Konser

1995 - Electric Turk

1996 - Gün Ola Harman Ola

1999 - Devlerin Nefesi

1999 - Erkin Koray