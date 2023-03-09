9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hadise depremzedeler için Belçikalı sanatçılarla bir araya geldi! 11.6 milyon Euro toplandı

Hadise depremzedeler için Belçikalı sanatçılarla bir araya geldi! 11.6 milyon Euro toplandı

Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısından şu ana kadar 11 milyon euro gelir elde edildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:47
Takip Et

Hadise'nin depremzedeler için yer aldığı yardım kampanyasında 11.6 milyon euro toplandı

Hadise depremzedeler için Belçikalı sanatçılarla bir araya geldi! 11.6 milyon Euro toplandı
+
Aa
-

Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısı 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olan Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti. Şarkı için düzenlenen depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon euro gelir elde edildi.

"BELÇİKA'DA DOĞDUM AMA KÖKLERİM TÜRK"

Hadise gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: “Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim kalp."


Hadise'nin yanı sıra ; Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau (Koen ve Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (İlayda Çiçek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans ve Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue ve Starlings (Tom Dice ve Kato) şarkıda sesleriyle yer aldı. Jeroen Swinnen’ın yapımcılığı üstlendiği şarkının kaydında: Basta Flip Kowlier, davulda Isolde Lasoen, klavyede Jef Neve, çelloda Jeff Assy, akustik gitarda Joost Zweegers ve gitarda Milo Meskens. Nina Babet şarkı koçu olarak yer aldı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
4
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
5
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
6
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.