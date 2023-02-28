28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hadise'den yardım şarkısı. Belçika'da depremzedeler için söyleyecek

Hadise'den yardım şarkısı. Belçika'da depremzedeler için söyleyecek

Belçika'da doğup büyüyen şarkıcı Hadise, bu ülkedeki 20 sanatçı arkadaşıyla 'People Help The People'ı (İnsanlar İnsanlara Yardım Eder) şarkısını seslendirmek için Brüksel'e gitti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:46
Takip Et

Belçika'da depremzedeler için söyleyecek! Hadise'den yardım şarkısı

Hadise'den yardım şarkısı. Belçika'da depremzedeler için söyleyecek
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen iki büyük depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyalarına katılmaya devam ediyor. 

Hadise, Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasına katıldı. Hadise yaşadığı duygulardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.


Ünlü şarkıcı, "Uyuyamadım, kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü" ifadelerini kullandı.

Hadise son olarak; doğup büyüğüdüğü Belçika'da 20 sanatçı arkadaşıyla 'People Help The People'ı (İnsanlar İnsanlara Yardım Eder) şarkısını seslendirmek için Brüksel'e gitti.

Şarkı, Belçika Acil Yardım Konsorsiyumu'nun öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasının sesi olacak.

Şarkı 3 Mart günü ülkedeki tüm radyolarda çalınacak ve birçok medya kuruluşu canlı yayınlarla yardım toplayacak. Bu yardımlar deprem bölgesine aktarılacak.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
1
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
2
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
3
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
4
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
5
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
6
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
7
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.