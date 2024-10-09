Kızılcık Şerbeti yine birinci / Haftanın öne çıkanları

Haftanın dizisi: Show TV’nin 3. sezonuyla ekranlara gelen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, geçtiğimiz hafta da artış trendini sürdürdü. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, dizi, yükselişini devam ettirerek haftayı birinci sırada tamamladı.

‘Kızılcık Şerbeti’, sadece reytinglerde değil; yayınlandığı günlerde sosyal medyada da TT (Trend Topic) olarak zirveye yerleşiyor.

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Kamil Aydın’ın yaptığı, senaryosunu Ali Can Yaraş ile Mehmet Suat Özkan’ın kaleme aldığı komedi türündeki ‘Leydi Di’, geçtiğimiz hafta vizyona girdi.

Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin gibi isimlerin rol aldığı film, kendisini bir anda dolandırıcılık planının içerisinde bulan dürüst bir adamın hikâyesini konu ediniyor.

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe, yeni şarkısı ‘O Zaman’ı Özdemir Plak ve DMC etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait şarkının düzenlemesini Alişan Göksu yapmış. Şarkıya Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: Şarkıcı Demir Demirkan’ın ‘Sandık Hikâyeleri’ projesinin ilk kitabı ‘Zamanda Saklı’, Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, mistisizm ve spiritüelizm ile harmanlanmış hikâyelerde hayatın işaretlerini okumayı bilenleri bir yolculuğa çıkarıyor.

Demir Demirkan’ın güçlü anlatımıyla zamanın ve mekânın kalıplarını kıran; zamanda saklı bu hikâye, yaşam ve ötesine dair birbirinden özgün ipuçlarıyla okura yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.