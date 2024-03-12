Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

RAMS Başakşehir, Portekiz’in Paços de Ferreira takımından genç yetenek Matchoi Djalo’yu transfer ettiğini resmi olarak duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Portekizli oyuncu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonu için üç yıllık sözleşme imzalandı. Kendisine hoş geldin diyor ve turuncu-lacivert renklerimiz altında başarılar temenni ediyoruz.” denildi.

Daha önce Arsenal’in de ilgisini çeken Başakşehir’in yeni transferi, genç yaşına rağmen Portekiz futbolunun parlayan yıldızları arasında gösteriliyor.

İngiliz medyası, Arsenal’in Djalo’yu dikkatle takip ettiğini ve onu büyük bir yetenek olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

20 yaşındaki Djalo, bu sezon Paços Ferreira ile çıktığı 23 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.