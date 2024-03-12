Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı
Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir gelecek sezonun transferine şimdiden imza attırdı.

RAMS Başakşehir, Portekiz’in Paços de Ferreira takımından genç yetenek Matchoi Djalo’yu transfer ettiğini resmi olarak duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Portekizli oyuncu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonu için üç yıllık sözleşme imzalandı. Kendisine hoş geldin diyor ve turuncu-lacivert renklerimiz altında başarılar temenni ediyoruz.” denildi.

Daha önce Arsenal’in de ilgisini çeken Başakşehir’in yeni transferi, genç yaşına rağmen Portekiz futbolunun parlayan yıldızları arasında gösteriliyor.

İngiliz medyası, Arsenal’in Djalo’yu dikkatle takip ettiğini ve onu büyük bir yetenek olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

20 yaşındaki Djalo, bu sezon Paços Ferreira ile çıktığı 23 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

121710253531.webp

İlgili Haberler
Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı
Dursun Özbek'ten Erden Timur'a flaş teklif. Aralarının bozuk olduğu konuşuluyordu
Süper Kupa için rekor Şanlıurfa hedefi: 1 milyon kişi
Süper Kupa için rekor Şanlıurfa hedefi: 1 milyon kişi
Galatasaray arayı açtı Fenerbahçe geride kaldı. Müthiş yarışta tablo değişti
Hakem uydurmasıyla Bursaspor için El Fatiha
A Milli Takımın rakibi açıkladı
A Milli Takımın rakibi açıkladı
Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti
Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti
Sivas'a kabus gibi haber
Sivas'a kabus gibi haber
Selçuk İnan sözünü tuttu
Son Haberler
İstiklal Marşı 103 yaşında! Mehmet Akif'in Türk Milleti'ne büyük mirası Gündem
İstiklal Marşı 103 yaşında! Mehmet Akif'in Türk Milleti'ne büyük mirası
Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı Spor
Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı
14 yaşındaki iki öğrenci okul çıkışı birbirini bıçakladı Gündem
14 yaşındaki iki öğrenci okul çıkışı birbirini bıçakladı
Ispanak ve pırasa pişirenler dikkat! 1 bardak ekleyin lezzeti iki katına çıksın Yemek Tarifleri
Ispanak ve pırasa pişirenler dikkat! 1 bardak ekleyin lezzeti iki katına çıksın
Hint Okyanusu'nda dehşet Gündem
Hint Okyanusu'nda dehşet
Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı Gündem
Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı Spor
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı