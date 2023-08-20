Hakim Ziyech'in çok şaşıracağınız sırlarını Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech için futbol adına çok şey söylenebilir.

Müthiş bir futbol zekası.

Teknik harikası.

Dripling uzmanı.

Duran topların ustası.

Uzun pasların efendisi.

Kupa Koleksiyoncusu.

Tüm bu yeteneklerinin özetini Hollandalı ve İngiliz futbolseverler bir cümlede özetlediler: The Wizart (Büyücü)

Evet Galatasaray’a bir büyücü geldi.

Sihirli dokunuşlarıyla maçın kaderini belirleyen bir sihirbaz.

Heerenven, Twente, Ajax , Chelsea ve Fas Milli Takımında 452 maça çıkıp 125 gol atıp, 137 asist üretmiş bir defa.

Ziyech’in futbol yaşamı futbolseverler tarafından çok iyi biliniyor.

Ama bir de pek bilinmeyen bir hayatı var.

Bu satırlarda o bilinmeyenleri anlatacağız.

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19 Mart 1993’te Hollanda’nın Dronten kentinin varoşlarında doğdu.

Hollandalı bir babanın, Faslı bir annenin çocuğuydu.

Dokuz kardeşin en küçüğü.

Yoksuldular.

Anne baba işteyken, Ziyech daha 5 yaşında Dronten sokaklarında abileriyle futbol oynayarak topla tanıştı.

Mutluydu.

Belki de ailenin en küçüğü olması nedeniyle abi ve ablaları tarafından el üstünde tutuluyordu.

Ve tabi ki annesi.

Ziyech 10 yaşına geldiğinde yaşantısını alt üst edecek dramla karşılaştı. Ağır MS hastası olan babasını kaybetti.

Bu kendisi ve ailesi için hayatı zorlaştıran bir şoktu.

En küçük olduğu için bu şoku en fazla yaşayan da Ziyech’ti.

Yaşama tutunabilmesi için hemen Heerenveen’in altyapısına yazdırdılar onu.

Ama babasızlığın verdiği psikolojik sorunlar nedeniyle uyum sağlayamadı. Antrenmanları ekti, takım arkadaşlarına ve hocalarına saygısız davranışlarıyla tepki topladı.

Heerenveen tam biletini kesecekken, Hollanda’nın Fas asıllı unutulmaz futbolcusu Aziz Doufikar Ziyech’e sahip çıktı.

Yöneticilere Ziyech’in üstünde durulması gereken büyük bir yetenek olduğunu ve kendisinin bu çocukla bizzat ilgileneceğini söyledi.

Aziz Doufikar Ziyech’in yaşamını değiştiren isim oldu. Sadece hocalık yapmadı, adeta bir babaydı.

Antrenmanları salon futboluyla yaptırdı.

Ziyech salonda o kadar çok çalıştı ki, salon futbolunun efsanelerinden oldu.

Ardından kariyer basamaklarını bir bir çıkmaya başladı.

Heerenven, Twente, Ajax, Chelsea ve Fas Milli Takımı.

Onlarca gol, onlarca şampiyonluk, onlarca kupa.

Hollandalılar onu kendi milli takımlarında oynatmak için çok baskı yaptılar ama o özünü seçti.

Hakim Ziyech’in futbol dışı yaşamı sakin ama çok renkli.

Bir bilardo ustası.

Iskatayı sol ayağı gibi kullanıyor.

Ayrıca yürekten bir yardımsever.

Yardıma ihtiyacı olan sorunlu gençlere sahip çıkan sosyal bir kuruluşun elçisi.

Kişiliği başak burcunun özelliklerini taşıyor.

Açık sözlü, espri yapmayı seven, çevresine duyarlı ve duygusal.

Galatasaraylı futbolcular Ziyech’in esprilerine hazır olsunlar.

Çok gülecekler.

Yıldız futbolcu ayrıca dini inancı yüksek inançlı bir müslüman.

Eğer fırsat bulursa günde 5 vakit namaz kılıyor.

Röportajlarında dini imalar içeren sözcükler de kullanıyor.

İzin günlerinde camileri gezmeyi seviyor.

Galatasaray sadece bir futbol yıldızı değil, çok renkli bir kişilik transfer etti.

Taraftarın gönlünü fethedeceği günler yakındır.