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Yaşar ÖZAY
Yaşar ÖZAY

Halkımız yaşam mücadelesi veriyor

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12 Kasım 2022 Cumartesi

Cumhuriyetin kuruluşu 2. Yüzyıla girerken ülkenin durumu hiç iç açıcı değil. Aynı ülkede yaşayan insanların büyük bir kısmı yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklar okula üşüyerek gidiyor. Çocukların üzerinde mont yok. Ayaklarında bot yok. Karınları aç. Mağazalar 36 ay vadeyle mont satışı yapıyorlar. Montu al 3 yılda öde. 

Defalarca 'çocuklara bir öğün yemek verin, okula beslenme çantaları boş geliyor' çağrımızı yetkililer duymamazlığa geldi. Bazı belediyeler konuya duyarlı yaklaşarak, öğrencilere bir öğün yemek vermeye başladılar. Ülkemiz böyle bir durumu hiçbir zaman yaşamadı. Bu durumun böyle olmasının nedenlerini biliyorsunuz. Ama nedense çare bulacak olanlar hiç oralı değil. Fantastik ekonomik politikalar uydurarak, vatandaşları uyutmaya kalkıyorlar. Ülkede istikrar kalmadı. 

Çocuklar gelişmiyor 

Çocuklarımız gıdasızlık yüzünden, yeterli gelişmeyi gösteremiyorlar. Üniversiteler yaptıkları araştırmalarda çocukların boylarının kısa, gelişmelerinin beklenenin altında olduğunu dile getiriyorlar. Konuyu gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında şunları söyledi. "Cumhuriyetimizin, 100'üncü yaşından gün aldığı bugünlerde, tek bir evladımız, okula aç gidiyorsa, tek bir anne, bu yüzden gözyaşı döküyorsa, tek bir babanın boynu, bükülüyorsa; Ve bu kahreden tabloya rağmen, iktidar sahipleri, saraylarında şatafat içinde yaşamaya, borazanları ekranlarda, gazetelerde, yalanlar söylemeye, işe yaramaz danışmanları 5 maaş 10 maaş alıp, keyif sürmeye, beşli çeteleri de, haramla semirmeye devam ediyorsa; işte orada durup, düşünmemiz gerekiyor. Ben, bu bezirgan saltanatını, ben, bu haram düzenini, ben, bu ihanet çemberini, nasıl kıramadım diye, kendimize sormamız gerekiyor. Bizi yola çıkaran gerçek, işte budur. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne, ve onun gerçek sahibi, fedakâr milletimize, minnetle bezeli bir borcumuz var. Yapmaya çalıştığımız, bunun gereğini yerine getirmektir. 

Bu yol, kutlu bir yoldur. Çünkü bu yol, millet yoludur. Bu yolda; haktan ve hakikatten ayrılmayacak, milletimize yalan söylemeyeceğiz. Hakkını-hukukunu çiğnetmeyecek, Memleketin her bir evladına, öz anası, öz babası gibi, sahip çıkacağız. Emeğinin hakkını, hakkıyla almasını sağlayacak, alın terini, 5'li çetelere, rantçılara ve torpilli şımarıklara yedirmeyeceğiz. "Önce millet, önce memleket" demekten, asla vazgeçmeyeceğiz. Yılmadan çalışacak ve sonunda mutlaka başaracağız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi, mutlaka inşa edeceğiz! 

Elektrik faturası ödenemiyor 

 20'nci yılını tamamlayan, Ak Parti iktidarı, artık giderayak, milletimizi hor görmeye başladı. Evine ekmek götüremeyenlerden, şükretmelerini istediler. Elektrik faturasını ödeyemeyenlerden, tasarruf etmelerini istediler. Çocuğuna harçlık veremediği için dertlenenlerden, sabretmelerini istediler. Peki kendileri ne yaptılar? Beceriksizliklerine kurban ettikleri ekonomi yüzünden, sebep oldukları, ağır sonuçlarla bile, cesaret edip, yüzleşemediler. Her 3 çocuğumuzdan 1'inin, yoksullukla ve yoksunlukla mücadele ettiğini, görmezden geldiler. Okullarına aç giden çocuklarımız varken, Kendi vicdanlarının sesini bile, duymazdan geldiler. Yoksulluktan okula ara veren, çok sayıda öğrencimiz var. Hakikati dillendirene, ağır faturalar kesilen bu iktidar döneminde, bunu söyleyebilmek cesaret ister. Çocuklarımızın çaresizliği, öyle bir boyutta ki, o cesaret, yürekten süzülüp geliyor… Biz İYİ Parti olarak, iktidardakilerin aksine, ülkemizin içinde bulunduğu bu tablonun karşısında, üç maymunu oynayamayız". dedi 

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