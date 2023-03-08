Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardım çalışmaları yapıyor. Deprem bölgesinde yardım ve bağış topladıkları esnada iktidar tarafından hedef gösterilen Levent’in 3 yıl önceki klibi viral oldu.

Tam Bana Göre adlı yeni albümünü çıkaran Haluk Levent, çıkış şarkısı Tek Geçerim’in klibinde Twitter’dan seçtiği 100 takipçisiyle beraber rol aldı. Ünlü şarkıcı, klibinde ayrıca engelli sporculara da yer verdi.

ŞARKININ SÖZLERİ TOKAT GİBİ

Şarkının sözleri ise dikkat çekti. “Başım dik alnım açıkken ben, Bu alemde kendimi tek geçerim” sözleri adeta düşmanlarını tokatlar gibi.

Geçtiğimiz günlerde Levent klipten bir kesiti “İsterlerse havalara girsinler, Farklıymış gibi davransınlar, Varsın beni hep yok saysınlar, Başım dik alnım açıkken ben, Bu alemde kendimi tek geçerim.” sözleriyle paylaşınca klip yeniden gündem oldu.

“TAKİPÇİLERİMLE ÇOK EĞLENDİK”

Daha önce de klibinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Haluk Levent, "Klipte siz takipçilerim ile çok eğlendik. Cem Özkan yazdı ben düzenledim ve yorumladım..Ritmi beni çok eğlendiriyor.. Bu sebeple ilk klip bu şarkıya oldu. Umarım beğenirsiniz" notunu yazmıştı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Salın hepsini üstüme gelsinler

(Üstüme gelsinler)

Teker teker karşıma çıksınlar

Güçleri yeterse beni yıksınlar

Başım dik alnım açıkken ben

Bu alemde kendimi tek geçerim

Bu alemde kendimi tek geçerim

İsterlerse havalara girsinler

(Havalara girsinler)

Farklıymış gibi davransınlar

Varsın beni hep yok saysınlar

Başım dik alnım açıkken ben

Bu alemde kendimi tek geçerim

Bu alemde kendimi tek geçerim

Haykırsam hiç duyan yok

Düşsem tek bir dostum yok

Ölsem de bir bakan yok

Bu alemde kendimi tek geçerim

Bu alemde kendimi tek geçerim

İsterlerse havalara girsinler

(Havalara girsinler)

Farklıymış gibi davransınlar

Varsın beni hep yok saysınlar

Başım dik alnım açıkken ben

Bu alemde kendimi tek geçerim

Bu alemde kendimi tek geçerim

Haykırsam hiç duyan yok

Düşsem tek bir dostum yok

Ölsem de bir bakan yok

Bu alemde kendimi tek geçerim

Bu alemde kendimi tek geçerim