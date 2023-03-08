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  • Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar

Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak

Haluk Levent’in 3 yıl önceki klibi tekrar gündem oldu. İşte Levent’in düşmanlarını uyutmayacak şarkı sözleri ve klibi…

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 11:40
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Haluk Levent'in klibi gündem oldu. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış

Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
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Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardım çalışmaları yapıyor. Deprem bölgesinde yardım ve bağış topladıkları esnada iktidar tarafından hedef gösterilen Levent’in 3 yıl önceki klibi viral oldu.

Tam Bana Göre adlı yeni albümünü çıkaran Haluk Levent, çıkış şarkısı Tek Geçerim’in klibinde Twitter’dan seçtiği 100 takipçisiyle beraber rol aldı. Ünlü şarkıcı, klibinde ayrıca engelli sporculara da yer verdi.

ŞARKININ SÖZLERİ TOKAT GİBİ

Şarkının sözleri ise dikkat çekti. “Başım dik alnım açıkken ben, Bu alemde kendimi tek geçerim” sözleri adeta düşmanlarını tokatlar gibi.

Geçtiğimiz günlerde Levent klipten bir kesiti “İsterlerse havalara girsinler, Farklıymış gibi davransınlar, Varsın beni hep yok saysınlar, Başım dik alnım açıkken ben, Bu alemde kendimi tek geçerim.” sözleriyle paylaşınca klip yeniden gündem oldu.

“TAKİPÇİLERİMLE ÇOK EĞLENDİK”

Daha önce de klibinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Haluk Levent, "Klipte siz takipçilerim ile çok eğlendik. Cem Özkan yazdı ben düzenledim ve yorumladım..Ritmi beni çok eğlendiriyor.. Bu sebeple ilk klip bu şarkıya oldu. Umarım beğenirsiniz" notunu yazmıştı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Salın hepsini üstüme gelsinler
(Üstüme gelsinler)
Teker teker karşıma çıksınlar
Güçleri yeterse beni yıksınlar
Başım dik alnım açıkken ben
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim

İsterlerse havalara girsinler
(Havalara girsinler)
Farklıymış gibi davransınlar
Varsın beni hep yok saysınlar
Başım dik alnım açıkken ben
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim

Haykırsam hiç duyan yok
Düşsem tek bir dostum yok
Ölsem de bir bakan yok
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim

İsterlerse havalara girsinler
(Havalara girsinler)
Farklıymış gibi davransınlar
Varsın beni hep yok saysınlar
Başım dik alnım açıkken ben
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim

Haykırsam hiç duyan yok
Düşsem tek bir dostum yok
Ölsem de bir bakan yok
Bu alemde kendimi tek geçerim
Bu alemde kendimi tek geçerim

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