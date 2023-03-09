Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum

Depremzedelere ulaştırdığı yardımlarla birçok eleştiriye hedef olan AHBAP kurucusu Haluk Levent, Avrupa'da iki ay öncesinden planlanan konserleri olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Konseri nedeniyle haftaya üç günlüğüne konsere gittiğini duyuran Levent, "Ben bir müzisyenim, işim bu. Ekip ve orkestra konserlerle geçiniyor" dedi.

"BEN MÜZİSYENİM İŞİM BU"

Levent paylaşımında, "Ben bir müzisyenim, işim bu. Ekip ve orkestra konserlerle geçiniyor. 2 ay öncesinden bağlanmış konserlerim var Avrupa’da. İptal edersem organizasyonu yapanlar dahil 150 kişi etkilenecek. Bu sebeple haftaya 3 günlüğüne gidiyorum konserlere. Bilginize" ifadelerini kullandı.