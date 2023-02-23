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Yandaşların hedefindeki Haluk Levent'ten bakanlığa: Bizi denetleyin

Ahbap platformunun kurucusu Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na “Bizi denetleyin” çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:20
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Haluk Levent'ten bakanlığa: Bizi denetleyin

Yandaşların hedefindeki Haluk Levent'ten bakanlığa: Bizi denetleyin
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Deprem bölgesinde yaptığı yardımlarla ön plana çıkan Ahbap platformunun kurucusu Haluk Levent’ten İçişleri Bakanlığı’na “Bizi denetleyin” çağrısı geldi. Vatandaşların depremzedelere yardım için bağış yapan Ahbap’ın aylar önce denetlendiğine dikkat çeken Levent, denetlenme isteklerini İçişleri Bakanlığı’na gönderdiklerini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent Şu ifadeleri kullandı:

“Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İç işleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24 Bilginize”

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