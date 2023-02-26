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AHBAP Kızılay’dan çadır satın alındığı iddiasını doğruladı. Belgeleriyle açıkladılar

AHBAP platformu, Kızılay’ın kendilerine çadır sattığı yönündeki iddiayı doğruladı. Açıklamada Kızılay’ın iştiraki olan şirketten 2050 adet çadır satın alarak deprem bölgesine dağıttıkları belirtildi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:43
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AHBAP Kızılay’dan çadır satın alındığı iddiasını doğruladı

AHBAP Kızılay’dan çadır satın alındığı iddiasını doğruladı. Belgeleriyle açıkladılar
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Kızılay’ın deprem bölgesine yardımlar yapan AHBAP’a çadır sattığı yönünde iddialar çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’in gündeme getirdiği iddia ile ilgili AHBAP açıklama yaptı. Açıklamada Kızılay’ın çadır sattığı iddiası doğrulandı.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır satın alarak deprem bölgesine dağıttıklarını belirtti. ABHAP’ın açıklaması şöyle:

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır.

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı.

AFAD ile temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi. Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi ve satın alındı.

Tüm detaylar ve raporlamalar periyodik olarak yayınlayacağımız denetim raporlarında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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