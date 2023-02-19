19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haluk Levent AHBAP'ın depremzedeler için kaç para harcadığını kalem kalem duyurdu

Haluk Levent AHBAP'ın depremzedeler için kaç para harcadığını kalem kalem duyurdu

Haluk Levent, AHBAP'ın depremzedeler için yaptığı harcamaları kalem kalem açıkladı. Levent'in yaptığı açıklamaya göre AHBAP şu ana dek 504 milyon TL harcama yapmış.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 21:45
Takip Et

Haluk Levent AHBAP'ın depremzedeler için kaç para harcadığını açıkladı

Haluk Levent AHBAP'ın depremzedeler için kaç para harcadığını kalem kalem duyurdu
+
Aa
-

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından AHBAP'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ahbap'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.

DETAYLI BİLGİ 28 ŞUBAT'TA

Sosyal medyada yaptığı paylaşıma, derneği denetleyecek olan Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) 6 Şubat 2023- 28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapacağını belirten Levent, şu ifadelere yer verdi:

"Ahbaplar şu ana kadar 514 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."

'ASLAN PAYI' BARINMAYA

AHBAP'ın yaptığı harcamalardaki ana gider kalemi ise barınma sorunu oldu:

3600 adet Konteyner alımı : 278.831.000,00 TL
13.250 adet  Çadır alımı:  145.446.500,00 TL
6.377 adet Yatak alımı : 2.884.346,00 TL
25.428 adet Battaniye, Nevresim, Yastık, Yorgan vb alımı : 5.824.989,99 TL
459 adet Jeneratör alımı : 8.821.773,85 TL
Çadır Elektrik Sistemi : 1.121.304,83 TL

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
3
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
5
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
7
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.