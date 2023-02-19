Haluk Levent AHBAP'ın depremzedeler için kaç para harcadığını kalem kalem duyurdu

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından AHBAP'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ahbap'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini açıkladı.

DETAYLI BİLGİ 28 ŞUBAT'TA

Sosyal medyada yaptığı paylaşıma, derneği denetleyecek olan Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) 6 Şubat 2023- 28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapacağını belirten Levent, şu ifadelere yer verdi:

"Ahbaplar şu ana kadar 514 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."

'ASLAN PAYI' BARINMAYA

AHBAP'ın yaptığı harcamalardaki ana gider kalemi ise barınma sorunu oldu:

3600 adet Konteyner alımı : 278.831.000,00 TL

13.250 adet Çadır alımı: 145.446.500,00 TL

6.377 adet Yatak alımı : 2.884.346,00 TL

25.428 adet Battaniye, Nevresim, Yastık, Yorgan vb alımı : 5.824.989,99 TL

459 adet Jeneratör alımı : 8.821.773,85 TL

Çadır Elektrik Sistemi : 1.121.304,83 TL