Depremin ortasındaki yoksulluk ortaya çıktı

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

6 Ocak’ta sabaha karşı 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor.

Gönüllü ve resmi ekipler yaraları sarmaya çalışırken bugün olduğu gibi ardı ardına gelen depremlerden de korunmaya çalışıyor.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana söz konusu illerden gelen yardım çığlıkları yükseliyor.

Son olarak Hatay’ın deprem bölgesine gönüllü olarak giden İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı Sanat Departmanı Kurucusu Taha Bakıcı Hatay Reyhanlı’ya bağlı Akyayla köyünde yaşanan büyük bir dramı ortaya çıkardı. Bakıcı’nın kayda aldığı görüntülerde biri engelli olamk üzere dört çocuklu bir ailenin deprem felaktenin üstüne bir de yoksullukla mücadele etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

“YAŞAM DENEMEZ BUNA”

Görüntülerin ardından Yeniçağ’a konuşan Bakıcı görüntülerin Reyhanlı’ya bağlı sınır köyü olan Akyayla’da çekildiği belirterek “Videoda görmüş olduğunuz ev depremden önce de yaşadıkları ev. Hiçbir şeyleri yok. Bir tane engelli çocukları var ve toplanda 4 çocuğu var ailenin. Baba 73 yaşında. Yaşam denemez duruma.” ifadelerini kullandı.

“AFAD HİÇ GİRMEMİŞ BÖLGEYE”

Bakıcı köyde yıkım olmadığını ancak çok fazla hasarlı evin olduğunu ifade etti. Bakıcı ayrıca iki haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen bölgeye AFAD’ın uğramadığını vurgulayarak “AFAD bugüne kadar hiç girmemiş bu bölgeye. Ne yardım ne AFAD...” dedi.

HALUK LEVENT'İN DÜZCE DEPREMİNİNDE KURTARDIĞI TAHA BAKICI ŞİMDİ GÖNÜLLÜ OLARAK BÖLGEDE

Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 1999'da Düzce depreminde enkaz altından ailesiyle birlikte kurtardığı Taha Bakıcı bugün deprem bölgesinde aktif olarak çalışmalarda yer alıyor.