Haniye’nin öldürüldüğü binadan sağ çıktı. Dikkat çeken detay

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı füzeli saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası İsrail Basın Ofisi'nin resmi Facebook sayfasında Haniye’nin fotoğrafı paylaşıldı ve “Ortadan kaldırıldı” notu eklendi, ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının güdümlü füze ile yapıldığını ve Haniye'nin yanında bulunan korumasının da öldüğünü açıkladı. Saldırının sabah 02:00 sularında gerçekleştiği, Haniye’nin Tahran’ın kuzeyindeki Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için kullanılan bir konutta kaldığı bildirildi.

Ancak aynı saldırıdan Filistinli İslami Cihad lideri Ziyad el-Nakhalah'ın sağ kurtulması dikkat çekti. İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan bir haberde ise, el-Nakhalah hedef alınmadığı aktarıldı.