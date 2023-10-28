HAMAS'ın liderinin skandal sözleri ortaya çıktı: 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' demiş

2012 yılındaki ziyaretinde, Selahattin Demirtaş'la görüşen HAMAS'ın lideri İsmail Haniye'nin söylediği sözler gündeme tekrar geldi. Haniye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde söylediği iddia edilen sözler bomba gibi düşmüştü

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
HAMAS'ın liderinin skandal sözleri ortaya çıktı: 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' demiş

Hamas lideri İsmail Haniye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti tekrar gündemde. Çünkü, bu görüşmede söylediği sözler o dönemde gündemin birinci maddesi olmuştu. Haniye, Ankara'de TBMM’deki tüm siyasi parti liderleriyle görüştü. Hatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada TBMM’deki AKP grup toplantısına girdi, milletvekili sıralarına oturup, Erdoğan’ı dinledi.

Haniye'nin akıllarda kalan fotoğraf ise Selahattin Demirtaş görüşmesi oldu. İddialara göre, Haniye, Demirtaş’ı Kudüs’e davet ederken Kudüs’ü haçlı kuvvetlerinden alan Selahattin Eyyubi ile isim benzerliğine dikkat çekerek, latife yaptı ve “Kudüs yeni Selahaddin’ini bekliyor” dedi. Haniye görüşmede, “Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz” dedi.

İşte bu sözler o dönemde gündeme bomba gibi düştü. Görüşme sonrasında Haniye'nin bu sözleri söylemediği iddia edildi.

İsmail Haniye'nin o ziyaretini ve Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmeyi sayfalarına taşıyan Milliyet Gazetesi 4 Ocak 2012 tarihli haberi "Diyarbakır için özgürlük mesajı" başlığıyla sayfasına taşımıştı. İşte o haber metni şöyleydi:

"Gazze’deki Filistin Hükümeti’nin Başbakanı İsmail Haniye, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Filistin ve Kürt sorunununun çözümünü konuştu. diye konuştu.
Demirtaş’ın Haniye ile görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Demirtaş, BDP olarak hükümete muhalefet ettiklerini, ancak Filistin konusunda gereken desteği verdiklerini belirtti. Haniye’nin “Ümit ediyoruz ki bütün haklarınızı elde edeceğiniz, kendi kimliğinizle yaşayacağınız günlere kavuşursunuz” yönünde değerlendirme yaptığı öğrenildi. Demirtaş, “Biz Filistin’ien özgürlüğünü görmek isteriz” deyince Haniye’de, “Biz de Diyarbakır’ın özgür olmasını görmek isteriz” diye karşılık verdi.
Görüşmede Demirtaş, Haniye’yi Diyarbakır’a davet etti.
Haniye, Kudüs’ü haçlı işgallerinden kurtaran Selahattin Eyyubi’nin ismine gönderme yaparak latife olsun diye, “Selahaddin’i El kurdi. (Kürt Selahattin) Kudüs yeni Selahaddin’ini bekliyor, tekrar bir kurtarıcı bekliyor” dedi. Haniye, Mavi Marmara gemisinde yaşamını yitirenler arasında bir Diyarbakırlının da olduğuna dikkati çekerek, “Kanımız kanınızdır, şehidiniz şehidimizdir. Boynumuzda bir borçtur” dediği öğrenildi."

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