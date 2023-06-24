Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken Rusya uyarısı. Erdoğan Putin’e desteğini açıklamıştı

Rusya lideri Vladimir Putin’e karşı ’isyan’ başlatan paralı askeri şirket Wagner’in patronu Yevgeny Prigojin ve ordusu Moskova’ya doğru ilerlerken, Wagner’in Rostov ve Voronej’den sonra Moskova’ya 360 kilometre mesafede bulunan Lipetsk bölgesine ulaştığı kaydedildi.

Paralı askerlerin isyanı git gide büyürken ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşecek desteğini dile getirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Rus lidere olan desteğini dile getirdi.

EKONOMİST ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN RUSYA UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı telefon görüşmesiyle Putin'e her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylerken ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya paylaşımından şu uyarıda bulundu:

"Aman Türkiye olarak biz karışmayalım. Lütfen olay bize patlamasın. Sakin kalalım.

Hükümet Tahıl anlaşmasında çok sakin kalmıştı (ben de övmüştüm). Lütfen aynı şekilde tarafsız ve ortada olalım.

Zaten kendi ekonomik problemimiz var. Bir de bu patlamasın başımıza'