Hazine 2.5 milyar dolar borçlandı 1.6 milyar dolar faiz ödeyecek. Hani Nas vardı

Paraanaliz'in haberine göre, Hazine bu hafta içerisinde 2030 vadeli 2,5 milyar dolarlık dış tahvil ihracı gerçekleştirdi. İnanmayacaksınız ama faiz oranı yüzde 9,30'dan...Geri ödenecek para 1,6 milyar dolar faizle birlikte toplam 4,1 milyar dolar olacak.

Bu dış borçlanmayla ilgili Prof. Evren Bolgün sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Bolgün, "Prof. Evren Bolgün: Hazine $2.5 Milyarlık Dış Borçlanmasına $1.6 Milyar Faiz Ödeyecek" dedi.

Ödenecek faiz oranı ve miktarı korkunç...Profesör Evren Bolgun, "Hazine bu hafta içerisinde 2030 vadeli %9.30 faiz ile 2.5 milyar $ tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yapılan dış borçlanma neticesinde T.C.Hazinesi her yıl yurtdışındaki yatırımcılara $232.5 Milyon tutarında faiz ödemesi yapacaktır. Böylece 7 yılın sonunda ise, toplam $1.6 Milyar tutarında faiz ödemesi yapılacaktır. Neticede Hazine $2.5 Milyarlık dış borçlanmasının karşılığında vade sonunda ana para ve faiz toplamı şeklinde $4.1 Milyar bir geri ödeme yapacaktır.

2 sene öncesinde Cumhurbaşkanının faiz konusunda sürekli tekrarladığı şöyle bir açıklaması olmuştu. Erdoğan 19 Aralık 2021’de Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen “İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni”nde yaptığı açıklamada, “Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm budur” dedi. İki gün sonra bu sefer de partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, faiz oranlarına dair tartışmalara yorum yapan Erdoğan, “Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Şunu bir defa bilmemiz lâzım: Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre, sana bana ne oluyor?” ifadelerini kullandı.

Paraanaliz'de yayınlanan haberde Evren Bolgün şu ifadeleri kullandı

" Erdoğan’ın o dönemde kullandığı bu ifadelerden sonra TCMB’nın faizleri %19 seviyesinden başlayarak hızla tek haneye doğru indirmesi ile hatırlanacağı üzere tüketici enflasyonu da 2021 yılında %18 seviyesinden 2022 son çeyreğinde %85.51 seviyesine kadar yükselmişti! Yıllarca iktidarın “Faiz Sebep, Enflasyon Sonuçtur” şeklindeki dayatmalarının neticesini 2021-23 yıllarında gerçekleşen aşırı yüksek enflasyon ve derin yoksulluk ile toplum olarak ödemeye devam etmekteyiz"