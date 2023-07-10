Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi. Ölümden dönmüştü

New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi. Ölümden dönmüştü

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen "pop müziğin kraliçesi" Madonna, sağlığına kavuştu. 64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.
Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

yy1waynxbeq1nmbzs17jwg.jpg

Kısa videoda siyah şort ve siyah tişört giymiş halde görülen Madonna, bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet ediyor.

ohtn-rim5eyeqdsuypt9zq.jpg

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

mlwm4buhxuu3fbum7amglg.jpg

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

"Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın entübe edildiği öğrenilmişti.

xtuzvbyn90sbd52j8y6cva.jpg

Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberi bir süre saklı tutulmuş, daha sonra menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Madonna'nın dünya turnesi de ertelenmişti.

İlgili Haberler
Madonna'nın sınırları zorladığı ortaya çıktı. Bakteriyel enfeksiyon yüzünden hastanelik olmuştu
Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı
Hareketsiz halde bulunan Madonna'dan sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi
Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku müjdesi. Kulübünden açıklama geldi
Yaz Şarkısı 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yaz Şarkısı 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?
3 gündür kayıptı, ormanda bulundu Güncel
3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor Ekonomi
Öyle bir vergi var ki üretenden daha çok kazandırıyor
Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu Güncel
Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu
Vermem Seni Ellere 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek Güncel
Erdoğan yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek