Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi. Ölümden dönmüştü

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen "pop müziğin kraliçesi" Madonna, sağlığına kavuştu. 64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.

Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

Kısa videoda siyah şort ve siyah tişört giymiş halde görülen Madonna, bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet ediyor.

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

"Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın entübe edildiği öğrenilmişti.

Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberi bir süre saklı tutulmuş, daha sonra menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Madonna'nın dünya turnesi de ertelenmişti.