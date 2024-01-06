Hasan Arat'tan flaş açıklamalar: Bayern Münih tarzı sistem kurdum

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sky Sports’a konuştu.

“Oyuncularımızın kariyerlerini bitirecek bir kulüp olmayacağız. Bu stratejiyi artık değiştireceğiz. Bizi savaşçı bir takım yapacak genç oyuncuları tercih edeceğiz. Taraftarlarımız da bunu istiyor. Seçim öncesi bir SWOT analizi yaptım. Bu analiz, taraftarların altyapıdan çıkan oyuncuları görmek istediklerini ortaya koydu. En büyük sorun, altyapı oyuncularımızı başka takımlara kaybetmiş olmamız. Bu çok yanlıştı. Sonra da aceleyle transferler yaptılar. Planlama yapmadılar. Olağanüstü kongreyi bu yüzden talep ettim. Şimdi bu sorunları çözme zamanı.”

“Braga’ya transfer olan Serdar Saatçı’nın serbest kalma bedeli 40 milyon euro!”

“Türkiye’de bir oyuncu fabrikasıyız. Akademimiz her yıl üç ila dört oyuncu çıkarıyor. Almanya’daki scout ağımızı güçlendireceğiz. Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya’da oynayan iyi Türk oyuncularını da takip ediyoruz. Bütçemizin büyük bir bölümünü onlara yatırmak ve genç yetenekleri bulmak istiyoruz. Bu çok önemli. Stratejimizi altyapı oyuncularına göre ayarlayacağız.”

“Sporda milyonlar harcamak başarı getirmez. Efsanevi başkanımız Seba ile kulübü bıraktığımızda nakit para ve binalarımız vardı. 23 yıl boyunca çok fazla hata yapıldı, gereksiz harcamalar yapıldı. Şimdi mali durumu iyileştirmenin ve bu gereksiz transfer harcamalarına dur demenin zamanı.”

“Oxlade-Chamberlain çok iyi bir oyuncu. Herkes onu seviyor. Ama önemli olan dengeyi sağlamak. Hibrit bir model kurmalıyız. Bunu yapabiliriz. Ricardo Quaresma’da da işe yaradı. Bir ya da iki tane çok ünlü oyuncu getirebiliriz. Ama çok fazla olmamalı. En iyi bir ya da iki oyuncuyu seçmeliyiz ama çok fazla para harcamamalıyız. Bu dengeyi kurmalıyız.” “Quaresma ve Atiba’ya iyi bir veda yapmak için Fenerbahçe maçına çağırdım. Önceki yönetim onlara saygı duymadı.”

''Efsanevi Beşiktaşlılardan oluşan bir iskelet kurdum. Bayern Münih tarzı bir kuruluş gibi. Bunu ilk kez yapıyoruz.''

“İnsanlar şeffaf olmamızı istiyor. Dedikodularla yönetilen bir kulüpten geldik. Başarıyı garanti edemeyiz ama dürüst olabiliriz.”

“Avrupa’da en çok bilinen kulüp olmak istiyoruz. Tabii ki bunun için kazanmalıyız. Zor zamanlar yaşıyoruz ama bu yüzden buradayım. Bu zaman alır. Bir günde olmaz. Ama çalışmaya başladık.”