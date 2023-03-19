Hatay Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm istedik hükümet 5 yıldır bizi yok saydı cevap vermedi. İki hafta önce uyarmış

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay depreme hazırlıklı değil. 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor!" diye konuştu.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yetkililere yardım çağrısında bulunduğu video gündeme oturdu.

Lütfü Savaş’ın depremden iki hafta önce katıldığı, Moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in üstlendiği '40' adlı programda “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusuna verdiği cevap, Güneydoğu’daki korkunç depremden sonra tekrar gündeme geldi.

"BİZE BAKANLIK CEVAP BİLE VERMİYOR"

Savaş'ın kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Değil! Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz, ne kadar yazı göndersek özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardır, bir kısmı mezarlık olarak kullanılan, 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor!

"HÜKÜMET BİZLERİ YOK SAYIYOR, GÖRMEZDEN GELİYOR"

Cevap vermeyen bakanlıkla deprem iş güdümünü yapıp da, depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor görmezden geliyor Bütüncül bir politika, bütüncül düşünen hükümet ve belediyelerle birlikte olur. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor!"