'Ölülerimizi poşetle gömmemizi istiyorlar lütfen kefen gönderin' Hataylılar kefen dahi bulamıyor

Depremin ardından şehirde kefen bulamamaktan şikayetçi Hataylılar, Türkiye'nin dört bir yanından yardım gönderecek vatandaşlardan kefen de talep ediyor... Hataylılar, yetkililerin kendilerinden ölülerini poşetle gömmelerini istediklerinden dert yanarken işin daha acı tarafı ise depremden etkilenen diğer kentlerde de aynı kahredici durum mevcut...



Kefenlerin hızlı bir şekilde ulaşması için Hatay'da yaşayan insanlar şöyle bir çözüm buldu: Bir kolinin içine sadece kefen koyun, üzerine kolinin içinde kefen olduğuna dair bir yazı yazın ve bu koli gideceği yere hemen gitsin.



HATAY'DA KEFEN BULUNAMIYOR

Karar'dan Gülcan Aslan'ın haberine göre ise yıkımın en çok yaşandığı yer ise Hatay- Antakya'da depremzedeler yakınlarını gömmek için kefen bulamıyor...



Kentte ölü sayısı gittikçe artarken, ölülerini kendi imkanlarıyla gömmeye çalışan depremzedeler, yardım elinin uzanmasını bekliyor.



"KEFEN BULAMADIK, ÇARŞAFLA GÖMDÜK"

Konuyla alakalı devletin kurumlarının seferber olduğunu belirten Hatay Diyanet-Sen Başkanı Hüseyin Kahraman kefen sorunuyla alakalı, "Evet böyle bir sorun var. Biz de kefen bulamadık. Yeğenimi çarşafla gömmek zorunda kaldık" dedi.



"YÜZDE 99'UNA ULAŞILAMADI"

Kahraman, "Elhamdülillah devletimiz var. Her şeye çözümü var" diyerek enkaz altındaki vatandaşların çoğuna ise hala ulaşılamadığını belirtti.



"HER ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Kahraman, barınma gibi çok sayıda sorunun yaşandığını belirterek şunları kaydetti:



"Şu anda her şeye ihtiyacımız var. Sözün bittiği yerdeyiz. Çoğu insanımız hala enkaz altında. Yüzde 99'una ulaşılamadı. Yardım ekibine çok ihtiyacımız var. Barınmaya ihtiyacımız var. Barınacak yer yok"

