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  • 'Ölülerimizi poşetle gömmemizi istiyorlar lütfen kefen gönderin' Hataylılar kefen dahi bulamıyor

'Ölülerimizi poşetle gömmemizi istiyorlar lütfen kefen gönderin' Hataylılar kefen dahi bulamıyor

Hatay'da kefen sıkıntısı baş gösterdi. Yetkililerin kendilerinden ölülerini poşetle gömmelerini istediklerinden dert yanan Hataylıların yeni yardım talebi yürek burkan cinsten: Lütfen kefen de gönderin...

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:41
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Hataylılar ölülerini gömecek kefen dahi bulamıyor

'Ölülerimizi poşetle gömmemizi istiyorlar lütfen kefen gönderin' Hataylılar kefen dahi bulamıyor
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Depremin ardından şehirde kefen bulamamaktan şikayetçi Hataylılar, Türkiye'nin dört bir yanından yardım gönderecek vatandaşlardan kefen de talep ediyor... Hataylılar, yetkililerin kendilerinden ölülerini poşetle gömmelerini istediklerinden dert yanarken işin daha acı tarafı ise depremden etkilenen diğer kentlerde de aynı kahredici durum mevcut...

Kefenlerin hızlı bir şekilde ulaşması için Hatay'da yaşayan insanlar şöyle bir çözüm buldu: Bir kolinin içine sadece kefen koyun, üzerine kolinin içinde kefen olduğuna dair bir yazı yazın ve bu koli gideceği yere hemen gitsin.

HATAY'DA KEFEN BULUNAMIYOR
Karar'dan Gülcan Aslan'ın haberine göre ise yıkımın en çok yaşandığı yer ise Hatay- Antakya'da depremzedeler yakınlarını gömmek için kefen bulamıyor...

Kentte ölü sayısı gittikçe artarken, ölülerini kendi imkanlarıyla gömmeye çalışan depremzedeler, yardım elinin uzanmasını bekliyor.

"KEFEN BULAMADIK, ÇARŞAFLA GÖMDÜK"
Konuyla alakalı devletin kurumlarının seferber olduğunu belirten Hatay Diyanet-Sen Başkanı Hüseyin Kahraman kefen sorunuyla alakalı, "Evet böyle bir sorun var. Biz de kefen bulamadık. Yeğenimi çarşafla gömmek zorunda kaldık" dedi.

"YÜZDE 99'UNA ULAŞILAMADI"
Kahraman, "Elhamdülillah devletimiz var. Her şeye çözümü var" diyerek enkaz altındaki vatandaşların çoğuna ise hala ulaşılamadığını belirtti.

"HER ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Kahraman, barınma gibi çok sayıda sorunun yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şu anda her şeye ihtiyacımız var. Sözün bittiği yerdeyiz. Çoğu insanımız hala enkaz altında. Yüzde 99'una ulaşılamadı. Yardım ekibine çok ihtiyacımız var. Barınmaya ihtiyacımız var. Barınacak yer yok"

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Koray
8.02.2023 22:24
3. Dünya ülkesinde olmayacak biz afet süreci yönetiliyor. Çadır yok aş yok su yok. Milyonlarca insan soğukta binlerce insan göçük altında kaderine terkedildi.  
 
cumali
8.02.2023 22:15
Katardan 10.000 konteyner geldi içinden çıkmadımı ki ?  
 
İMAM DA GÖNDERSİN .
8.02.2023 22:12
DİYANET NEDEN KEFEN GÖNDERMIYOR?  
 
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