Depremlerde kaybolan insanlar ve refakatsiz çocuklar ne olacak? CHP, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu

ANKA'nın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Ortaya çıkan kayıp insanlar sorununun hak ihlalleri yaşanmadan sonuçlanabilmesi, refakatsiz çocuklarla ilgili tüm iddiaların titizlikle incelenmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrıda bulunduk” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocuklara ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na çağrı yaptı. Özel’in, bugün Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu’na yaptığı başvuruda şu değerlendirmeler yer aldı:

“17 Ağustos 1999’da Gölcük merkezli depremin ardından çok önemli bir sorun olarak, kendilerinden haber alınamayan ve cansız bedenlerine de ulaşılamayan kayıp insanlar ortaya çıkmıştır. Son resmi rakamlara göre 62 kişi kayıp oyarak gözükmüş olsa da bu konuda çalışma yapan derneklerin rakamları 300’ün üzerinde insanın kaybolduğuna işaret etmektedir.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan deprem faciasının ardından yaşanan koordinasyonsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle arama kurtarma çalışmaları gecikmiş, bölgede tam anlamıyla düzen sağlanamamıştır. Bu düzensizlik içinde arama kurtarma çalışmaları bitmesine rağmen bedenlerine ulaşılamayan kayıp insanlar sorunu ciddi olarak önümüzde durmaktadır.

Aynı bağlamda, çok sayıda çocuğun da yakınlarının olmadığı, refakatsiz oldukları, ailelerine teslim edilmedikleri ya da haber alınamadığı gibi çok sayıda ihbar kamuoyuna yansımaktadır.

Maalesef Suriye iç savaşı olarak tarif edilen 2011’den bu yana yaşanan fiili durum ile depremden kaynaklanan başıbozukluk başta Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere tüm bölgeyi insan kaçakçılığı, insan ticareti ve çocuk ticareti gibi suçların çok işlenebileceği bir konuma sürüklenmiştir.

Tüm bu gerekçelerle, yeni insan hakları ihlallerine maruz bırakılmadan kayıpların bulunabilmesi noktasında Komisyonunuz bünyesinde atılabilecek adımların değerlendirilmesi ve özellikle refakatsiz çocuklarla ilgili kamuoyuna yansıyan rahatsız edici iddiaların incelenmesi amacıyla Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun vakit kaybetmeksizin harekete geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

CHP Grup Başkanvekili Özel, Komisyon Başkanı Çavuşoğlu’na gönderdiği yazının görselini, sosyal medya hesabında; “Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıkan kayıp insanlar sorununun hak ihlalleri yaşanmadan sonuçlanabilmesi, refakatsiz çocuklarla ilgili tüm iddiaların titizlikle incelenmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na çağrıda bulunduk” açıklaması ile paylaştı.