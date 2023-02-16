TELE1 ekibine afet bölgesinde saldırı. Silahlı yağmacılar önlerini kesti

Türkiye’yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından basın ve medyadan birçok ekip bölgeye akın etti.

Gelişmeleri anbean TELE1 ekranlarından aktaran muhabir Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük yağmacıların saldırısına uğradı.

Hatay Armutlu’dan Defne ilçesine giderken önleri silahla kesilen gazeteciler olay yerinden araçla uzaklaşmaya çalıştı. Yağmacıların bir süre takip ettiği gazeteciler daha sonra polis ekiplerine sığındı. Yağmacı saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

MERDAN YANARDAĞ’DAN TEPKİ

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında ekibin saldırıya uğradığını söyleyerek sert tepki gösterdi.

Yanardağ şunları söyledi: “Arkadaşlarımızın önünü kesen yağmacılar silah çekti. Umutcan manevra yapıp kaçmasa belki saldıracaklardı. Bölgede TELE1 ekibini koruyun. Başlarına bir şey gelirse önce iktidar sonra oradaki güvenlik güçleri sorumludur.”

“İKİ KİŞİNİN SİLAHI VARDI”

Silahlı yağmacıların saldırısına uğrayan TELE1 muhabiri Hazal Güven, “Armutlu'ya gelmeye çalışıyorduk. Aracımızın önü kesildi. Aracımızın yanında prefabrik bir yapı vardı onun önünde duran kişi ‘indir indir araçta ne varsa indir’ dedi. İki kişinin de silahı vardı. Kameramanımız Umutcan gaza bastı ve olay yerinden kaçtık. Bir süre küçük bir araçla takip ettiler ana yola bağlanınca takibi bıraktılar” dedi.

Güven sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı:

"Dakikalar önce yağmacılar Defne'nin biraz yukarısında önümüzü kesti. Silah çıkardılar. Kameraman arkadaşım Umutcan, camları kapatıp manevra yapmasa başka bir şey olabilirdi. Hala ellerimiz titriyor. Bölgede güvenlik sorunu çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Çok ciddi."

BÖLGEDE YAĞMACI OLAYLARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Öte yandan deprem sonrası afet bölgelerinde özellikle Hatay'da yağma olayları arttı. Kayıt altına alınan videoda bir şahsın A101 mağazasından çamaşır makinesi taşıyarak arabaya götürdüğü görüldü.

46 ABP 954 plakalı araca makineyi yüklenen hırsızın, kameraya alındığını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Videoyu çeken kişinin "Nereye götürüyorsun çamaşır makinesini?" sorusuna "Eşyalarımızı taşıyoruz." diyerek cevap veren şahsın bir de aracının üzerine Türk bayrağı astığı görüntülendi. Yine başka bir videoda da hırsızların telefoncunun camını kırarak içeri girdiği görülmüştü.

ARAÇLARIN ÖNÜ KESİLDİ

Ayrıca bölgeye gitmeye çalışan yardım araçlarının önü de yağmacılar tarafından kesildi. Şoförlere tehditlerde bulunan yağmacıların malzemeleri zorla almaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan bölgede evlere giren hırsızların depremzedelerin eşyalarının çaldığı da gündem olmuştu.