Hatayspor'un bileği bükülmüyor. Sivasspor karşısında serisini sürdürdü. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligin namağlup takımı Hatayspor, Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

İki eski arkadaş Servet Çetin ve Volkan Demirel, teknik direktör olarak kozlarını paylaştı.

Hatayspor, 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Sivasspor ise 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi.

Maçta bir tık önde favori olan Hatayspor, mücadeleye daha etkili başlayan taraf oldu.

Topu ayağında daha fazla tutan takımda Sivasspor'a göre.

ORTA GOL OLDU ANCAK OFSAYT!

Gol sinyallerini veren ve ataklarını sıklaştıran Sivasspor'da Charisis, orta yapmak isterken top ağlara gitti.

Ancak VAR incelemesi sonrası Manaj'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve 14. dakikada atılan gol iptal edildi.

İLK YARI SESSİZ GEÇTİ

İlk yarının ortaları düşük tempoda geçerken, yüzde 60'a yüzde 40'lık bir Hatayspor üstünlüğü gördük topla oynama oranında.

Ancak bu skora bir türlü işleyemedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI

İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi, 50. dakikada golü kokladı ancak top direkten döndü.

Uğur'un kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Manaj, topu uzak köşeye yolladı.

Erce topa parmak ucuyla dokunurken, top direkten döndü.

BİR DİREKTE HATAY'DAN!

Hatayspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği dakikalarda 76. dakikada Lamkel'in şutu direkte patladı.

Orta sahanın çabuk geçildiği bölümde artık iki takımın tek hedefi gol bulmaktı.

KAZANAN ÇIKMADI

Sivasspor ve Hatayspor, golsüz berabere kaldı ve puanları paylaştı.

Böylece Hatayspor, namağlup ünvanını korurken puanını 11 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.

Sivasspor ise 7 puana çıkarak 12. sıraya yükseldi.