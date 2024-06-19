Havalimanlarında yeni zorunluluk: O yolcular uçağa alınmayacak

Türkiye'deki havalimanlarında güvenlik prosedürleri, Chicago Sözleşmesi'nin gereklilikleri doğrultusunda yeniden şekillendiriliyor. Bu yeni düzenlemeler, Meclis'in gündeminde yer alan bir teklif ile hayata geçirilecek ve havalimanı girişlerindeki güvenlik önlemlerini kapsamlı bir biçimde güncelleyecek.

Yeni sistemde, tüm yolcular modern cihazlar kullanılarak taranacak ve bu taramaların yetersiz olduğu durumlarda manuel aramalar devreye girecek. Şüpheli bulunan eşyalar detaylı bir inceleme için açılabilecek, ayrıca taşınması yasak olan nesneler geçici olarak emanete alınabilecek.

UÇAĞA KABUL EDİLMEYECEK

Yolcuların ve eşyalarının güvenlik taramasından geçirilmesi zorunluluğu, uçuş güvenliğinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, havalimanlarında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, yolcuların kişisel aramayı reddetmeleri halinde, uçuşa kabul edilmemeleri kararı alındı.

Güvenlik kontrolleri, polis denetimi altında, özel güvenlik personeli tarafından da icra edilebilecek şekilde düzenlendi. Özel güvenlik görevlileri, polisin gözetimi altında, teknolojik aletlerle ve gerektiğinde manuel olarak yolcuların üzerini, bagajlarını ve kargolarını arama yetkisine sahip olacaklar. Uçuş sırasında meydana gelen suç faaliyetleri konusunda, pilotların ilgili otoritelere bilgi vermeme durumlarına ise 20 bin ile 500 bin lira arasında değişen para cezaları uygulanacak.