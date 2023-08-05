Hayata küsmeyin

Üniversite sınav sonuçları belli oldu. Şimdi tercih zamanı. Binlerce veli heyecan içinde. Çünkü evlatları geleceğini seçecek. Anne ve babalar kaygı içindeler. Derece yapan, tam burs alan ve istediği bölümü seçebilen öğrenciler az da olsa mutlular. Ama büyük çoğunluk tam tersi.

Puan uygunluğuna, maddi koşullara bakarak arzu etmedikleri okullara kayıt olacaklar. Geleceklerini bu koşullar içerisinde belirleyecekler. Benim bu geçlere tavsiyem, koşullar ne olursa olsun. Kendinizi bırakmayın. Eğitim süreci içinde planlı, disiplinli ve akıllıca bir çalışma içinde olun. Derslerden daha çok kişisel gelişiminize, belli bir dalda derin beceri kazanmaya odaklanın. Saydıklarımı yaptığınız takdirde başarıyı yakalayabilirsiniz. Fakat uyarıları yerine getirmediğiniz bir süreç içinde olursanız, okuldan mezun olsanız bile beklediğiniz ve arzuladığınız nurlu ufuklara ulaşmanız zor. Başka bir uyarım da üniversite ve yüksek okullara kayıt yaptıramayanlara. Kendinizi bırakmayın, kendinizi planlı ve vizyonlu bir çalışma içine koyarak çalışmaya başlayın. Hayata, geleceğe karşı çok disiplinli, gayretli ve hırslı çalışma gösterirseniz başarı sizi takip edecektir. Beklediğiniz nurlu ufuklara kesinlikle ulaşacaksınız. Üniversite kazanamadın diye üzülmenize gerek yok.

Nasıl başarılı olurum

Bazı nedenlerle herhangi bir okula giremediyseniz, bundan sonra neler yapmalısınız?

Puanınız tutsaydı ya da olanaklarınız izin verseydi hangi bölüme girecek idiyseniz o bölümdeki, alandaki konuda çevrimiçi eğitim platformlarından kendi okulunuzu kendiniz oluşturun. Sanki okula gidermiş gibi disipline olun, azmedin, çok çalışın. İlgi duyduğunuz alanda mesleki becerilerinizi, deneyiminizi geliştirip, kendinizi göstereceğiniz, network geliştireceğiniz çalışmalara, gönüllü faaliyetlere, projelerde katılmaya dair tüm olanakları zorlayın, fırsatları kovalayın. Bakış açınız, tecrübeniz değişecek, ayaklarınız yere basacak, üstelik büyük ihtimalle para da kazanabileceksiniz. Mesleki beceri seçerken daima kendi özelliklerinize göre karar verin. Mesleğinizi, işinizi asla çok popüler, havalı, daha saygın, herkes onu istiyor, tercih ediyor, diye seçmeyin. Eğer teknolojiye, bilime, ilginiz varsa, bilgisayar programlama, veri analizi, dijital pazarlama, bilimsel araştırma, vb.. gibi spesifik beceriler edinmeye çalışın. Ancak iş hayatı sadece bu tip teknolojik mesleklerden, bilimden ibaret değil. Bunları sevmiyorsanız, yapamam diyorsanız, yeteneğiniz olmadığından eminseniz tamircilik, yaşlı-çocuk bakımı, kuaförlük, çiftçilik, tarım, hayvancılık alanındaki beceri gerektiren uğraşlar, şoförlük, nakliyecilik, gibi sayısız alana yönelin. Hangisini daha çok seviyorsanız, faydalı olmak istiyorsanız orada uzmanlaşmak üzere canınızı dişinize takın ve çok iyi öğrenip o işin en aranan insanı olun. Göreceksiniz boş bir mühendislik diploması alandan katbekat fazla kazanacaksınız ve çok daha mutlu olacaksınız.

Asla serilip yatmayın. Bir sene daha çalışıp yine sınava gireceğim diye kendinizi ve ailenizi kandırmayın. Boşa vakit, para harcamayın. Bir an önce iş hayatına girmeye, beceri kazanmaya odaklanın.