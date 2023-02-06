﻿AFAD'dan deprem bölgesi için telefon uyarısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:
"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."
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