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AFAD'dan deprem bölgesi için telefon uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 07:24
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Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapılmaması konusunda AFAD uyardı

AFAD'dan deprem bölgesi için telefon uyarısı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

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