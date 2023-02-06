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  • Naci Görür Kahramanmaraş’taki 7,4'lük depremi 3 gün önceden bilip uyarmıştı. 'Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti' diye

Naci Görür Kahramanmaraş’taki 7,4'lük depremi 3 gün önceden bilip uyarmıştı. 'Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti' diye isyan etti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Prof. Dr. Naci Görür'ün bölgeyi 3 gün önce uyardığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 07:09
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Naci Görür Kahramanmaraş’taki depreme karşı 3 gün önceden uyarmıştı

Naci Görür Kahramanmaraş’taki 7,4'lük depremi 3 gün önceden bilip uyarmıştı. 'Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti' diye isyan etti
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildi.

Çok sayıda kentte yıkıma ve can kaybına neden olan depremin ardından dördüncü seviye alarm verildi. Bçlgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün bölgeyi 3 gün önce uyardığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

Görür'ün 3 gün önce yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye’de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..."

Görür depremin ardından yaptığı paylaşımda ise, "Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi" dedi.

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Hop Dedik
6.02.2023 07:38
Hoca, tepki verildi. Felaket tellali dediler.  
 
E
6.02.2023 07:26
Tüm ülkeye çok geçmiş olsun bilimi ve bilim adamlarını dinlemedigimiz sürece Allah yardımcımız olsun  
 
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