Ayrıldığı sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor. Hazar Ergüçlü açıkladı

Oyuncu Hazar Ergüçlü daha önce Onur Ünlü ile birliktelikleri sona erse de arkadaşlıklarının devam edeceğini ifade etmişti.

Onur Ünlü de ayrılık sonrası yaptığı açıklamada güzel oyuncuya hak verdiğini ve Ergüçlü'nün doğru söylediğini ifade etmişti.

2018 yılında Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Uzun süre ikili arasındaki derin yaş farkı (19 yaş) konuşulmuştu.

Ünlü çift beş yıllık ilişkilerini aralık ayında sonlandırmıştı. Önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülenen 31 yaşındaki güzel, Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ünlü yönetmen ile bir süre aynı evde yaşamaya devam ettiği iddiasına açıklık getirdi.

Ergüçlü "Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi" dedi