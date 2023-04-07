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Ayrıldığı sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor. Hazar Ergüçlü açıkladı

Oyuncu Hazar Ergüçlü 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü ile 2 ay önce yollarını ayırmıştı. Ergüçlü, Onur Ünlü ile Cihangir’de hâlâ aynı evde yaşadıkları haberlerine açıklık getirdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:46
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Hazar Ergüçlü’den açıklama geldi! Ayrıldığı sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor

Ayrıldığı sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor. Hazar Ergüçlü açıkladı
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Oyuncu Hazar Ergüçlü daha önce Onur Ünlü ile birliktelikleri sona erse de arkadaşlıklarının devam edeceğini ifade etmişti. 

Onur Ünlü de ayrılık sonrası yaptığı açıklamada güzel oyuncuya hak verdiğini ve Ergüçlü'nün doğru söylediğini ifade etmişti.

2018 yılında Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Uzun süre ikili arasındaki derin yaş farkı (19 yaş) konuşulmuştu.

Ünlü çift beş yıllık ilişkilerini aralık ayında sonlandırmıştı. Önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülenen 31 yaşındaki güzel, Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ünlü yönetmen ile bir süre aynı evde yaşamaya devam ettiği iddiasına açıklık getirdi.

Ergüçlü "Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi" dedi

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