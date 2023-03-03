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Hazar Ergüçlü'den öğrencilere seçim ve oy bilgilendirmesi

Oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından KKTC'de eğitim gören Türk vatandaşı öğrencilerin nasıl oy kullanabileceğine dair bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 21:16
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Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan seçimle ilgili Hazar Ergüçlü bir oy paylaşımında bulundu

Hazar Ergüçlü'den öğrencilere seçim ve oy bilgilendirmesi
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2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması planlanıyor, öğrencilerin nasıl oy kullanacağına dair açıklamalar yapılırken bir açıklama da oyuncu Hazar Ergüçlü'den geldi.

Eğitimlerini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde sürdüren Türk öğrencilerin nasıl oy kullanabileceğine dair bir bilgilendirme mesajı atan Ergüçlü şu ifadeleri kullandı:

KKTC'de yaşayan T.C. vatandaşı öğrencilerin oy kullanabilmesi için:

Seçim takvimi açıklanıp seçmen kayıtları kesinleşene kadar hafta içi her gün sabah 08.30-11.30 arası T.C. elçiliğine giderek kimlikle beraber adres beyanı yapmaları yeterlidir.

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