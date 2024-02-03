Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama: Anında gereken yapılır

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama: Anında gereken yapılır
Samsunspor, Galatasaray maçının ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında evinde Galatasaray’a 2-0 yenilen Samsunspor, sosyal medyada ortaya çıkan paylaşımlarla ilgili kulüp olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Galatasaray maçının ardından sosyal medyada kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye yönelik, kasıtlı ve sistematik bir şekilde, haksız ve aşırı çirkin suçlamalar yapılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kulübümüzün tüm oyuncuları bizim için önemlidir. Samsunspor forması kutsal bir formadır ve kulübümüz, Atatürk’ün armasını ve değerlerini temsil eder. Formamızı giyen oyuncularımız da bu bilinçle Kulübümüzün değerlerini sahada göstererek mücadele ederler. Her zaman dürüst ve adil futbolun savunucusu olan başkanımız sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor’da olduğu sürece, hiçbir oyuncumuz futbol dışı faaliyetlere katılmaz, rakibe avantaj sağlamaz; bunu yapmayanlar hakkında da anında gereği yapılır.

Başkanımız sayın Yüksel Yıldırım’ın belirttiği gibi, Samsunspor’a gelecek oyuncular yetenekleriyle gelir, karakterleriyle bu kulüpte kalırlar. Geçmişi tertemiz olan saygın Samsunspor Kulübü ve camiası maç ve rakip ayırmaz, herkese karşı her zaman eşit davranır. Çamur at, izi kalsın anlayışıyla hareket ederek; şike, teşvik, maç satma gibi ima eden kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gerekli yasal işlemi başlatmıştır. Kulübümüze ve oyuncularımıza karşı yapılan bu haksız, çirkin suçlamalar ve sosyal medya saldırısı karşısında; camiamızı ve tüm taraftarlarımızı, oyuncularımızın ve Atatürk’ün armasının yanında olmaya çağırıyoruz.”

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