﻿Hukuk abidesi; Eminağaoğlu

2000 yılında eğitimci dayısı Nüfel Bahçeci'yi Star TV'deki programıma davet ettim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile birlikte gelince tanıştım.

2002'de Genç Parti'den sorumlu savcı olarak da sık sık görüştüm.

Eminağaoğlu'nu yazacağım bugün.

Yargı bağımsızlığının kazanılması için ilk kez mesleki bir oluşuma imza attı:

-YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği

2006-2009 döneminde yönetim kurulu başkanı olarak YARSAV'ı hukuk kuruluşları İAJ & EAJ üyesi yaparak uluslararası alana taşıdı.

Yargıçların ve savcıların bağımsız ve tarafsızlığı için çok büyük mücadele verdi.

YARSAV'dan ayrılınca Türkiye'nin ilk mesleki sendikasını kurarak örgütledi:

-YARGI-SEN: Yargıçlar Ve Savcılar Sendikası

2010-2015 döneminde Kurucu Başkan olarak görev yaptı.

AKP iktidarı dönemimin hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı için mücadele ederek seçim ve siyasi partiler hukuku konusunda bilgi birikimi ile görüşlerine halen dahi sık sık başvurulan değerli bir uzman oldu.

-Hukuki arşivi ile bilgi bankası oldu.

AKP iktidarının tüm hukuksuzlukları ile kahramanca mücadele etti.

-Hakkında en çok disiplin soruşturması ve toplamda 9 ceza davası açıldı.

2008'de başlayan soruşturma ve davaların halen devam etmesi bir yana hukuksal mobbinge tabi tutuluyor.

-FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün terfi ettirilmemesi için eylem yaptı, yargılandı.

-Ankara'da yargıç iken Gezi eylemlerine katıldı, yargılanan ilk hukukçu oldu.

-12 Eylül 2010 halk oylamasına tepki gösterdi ve 96 sayfalık "12 Eylüllere Hayır" adlı kitabını ücretsiz olarak dağıttı.

-2017 Anayasa değişikliği öncesinde Türkiye'yi adım adam gezerek, "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyasına katıldı.

AKP bu kahraman hukukçunun yakasına yapıştı tabii ki…

60 AKP'li bakan ve milletvekiline "iftira" attığı iddiası hakkında açılan dava sürüyor.

-AKP iktidarı Eminağaoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak konulması için tüm gücü ile yargıya baskı yapıyor.

Siyasi partiler, örgütlenme hakkı, yargı bağımsızlığı, güncel hukuk sorunları konularında 100'ü aşkın makalesi yayınlandı.

Bir çok demokratik kitle örgütü Eminağaoğlu'nu yüzlerce ödüle layık gördü.

Artvinli Eminağaoğlu'nun ailesinden siyasetçiler de var.

Dedesi Dr. Eyüp Doğan 1957'de Demokrat Parti Milletvekili seçildi ki çok geniş bir ailedir.

Babasının dayısı Yargıç Saffet Eminağaoğlu 1961 yılında Artvin'den CHP milletvekili seçildi.

Amcasının oğlu Saim Eminağaoğlu üniversite son sınıf öğrencisi iken, 25 Mayıs 1980'de solcu olduğu gerekçesiyle öldürüldü. Halen faili meçhuldür.

Eğitimci dayısı Nüfel Bahçeci ANAP'ta siyaset yaptı ve 1995'te milletvekili seçildi ancak itiraz üzerine yapılan sayımda kaybetti.

Birgün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın da yakın akrabasıdır ki özgür medyanın tamamı Eminağaoğlu'nun hukuki görüş, bilgi ve birikimine sık sık başvururlar.

Eminağaoğlu;

-Atatürkçü Düşünce Derneği, Avukatlar Sendikası (AV-SEN) Türk Hukuk Kurumu, Dil Derneği, Kadın Ve Mücadele Derneği, Evrensel İnsan Hakları Derneği, Şavşat Derneği, Artvin Kültür Ve Turizm Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Ankara Artvinliler Vakfı üyesidir.

2015'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Eminağaoğlu Artvin'den milletvekili olmak için aday adayı oldu.

CHP Parti Meclisi ve MYK üyeleri ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıyorum:

-AKP'nin tüm hukuksuzluklarının arşivi olan Eminağaoğlu'nun Meclis'te görev alması tüm özgür medyayı da Artvinlileri de çok sevindirir.

Bir çok hukukçu, "Bana dokunmayan yılan" misali 21 yıllık AKP iktidarında sessiz kalırken Eminağaoğlu'nun verdiği hak, hukuk ve adalet mücadelesinin en yakın tanıklarından birisiyim.

Eminağaoğlu milletvekili adayı olmayı da seçilmeyi de layıkıyla hak etmiştir.

Tek kuruş almadan bir çok mağdurun hak ve hukuklarının savunucu olarak avukatlık yapan Eminağaoğlu, eminim Meclis'te halkın avukatı olacaktır.