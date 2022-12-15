15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ardından. Bekir Bozdağ'dan açıklama

Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ardından. Bekir Bozdağ'dan açıklama

Bekir Bozdağ, İmamoğlu hakkında verilen kararla ilgili konuştu. Bozdağ "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir" dedi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 01:02
Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuştu

Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ardından. Bekir Bozdağ'dan açıklama
+
Aa
-

Bakan Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, "Yargılama süreci devam etmektedir." dedi.

"HİÇBİR ORGAN VEYA KİŞİ HAKİMLERE TALİMAT VEREMEZ" 

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." diye konuştu.

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir." (AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
3
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
5
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
7
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿Zelenskiy 'Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor'
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.