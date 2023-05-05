Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu

Katıldığı bir YouTube programında aldatma itirafıyla gündeme gelen Hamdi Alkan’ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, ‘İyisin! isimli şarkının klibinde çocukluk aşkıyla kamera karşısına geçti.

Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu

Şarkıcı Selen Görgüzel’in geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturduğu İyisin isimli şarkının klibini Azka Müzik etiketiyle yayınlandı.

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Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği şarkıyı 30 yıl sonra farklı yorumlayan Görgüzel, klipte çocukluk aşkı Ufuk Buyruk’u oynattı.

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İlişkiye ve kadına yeterince ilgi göstermeyen, kadının emeklerini görmezden gelen adamın ayrılıkla sonuçlanan ilişkisini anlatan klipte, cesur ve iddialı kıyafetleri ile dikkat çeken güzel şarkıcı hayranlarından tam not aldı.

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Klip, sosyal medyada beğeni topladı.

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Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği geçtiğimiz sene tek celsede biten Selen Görgüzel "Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorusuna "Evet ama gözle” cevabıyla gündem olmuştu.

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