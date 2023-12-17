Mauro Icardi paylaştı. Taraftarlar kahroldu. Fotoğraftaki gizli detay gözlerden kaçmadı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Ghezzal'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Arjantinli yıldızın birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken kritik mücadelelerde sahada olmak isteyen Icardi iğne tedavisiyle maçlara çıkmaya devam etmişti.

Yüzde 100'üyle oynayamasa da yıldız golcünün takımını yalnız bırakmak istememesi taraftarı mutlu etmişti.

Sezona fırtına gibi başlayan ve Beşiktaş maçına kadar oynadığı dokuz maçta 12 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Icardi yaşadığı sakatlık sonrası ligde forma giydiği altı maçta sadece iki gol kaydetti.

Sakat sakat forma giydiği Şampiyonlar Ligi müsabakalarında da performansı düşen Arjantinli yıldızın milli maç arasında iyileştiği düşünülüyordu.

Ancak Süper Lig'deki maçların TFF tarafından ertelenmesiyle Roma’ya giden golcünün paylaştığı son fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Mauro Icardi’nin ayağındaki bandaj kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Icardi'nin sakatlığı tamamen atlatamadığı ve performansındaki kısmi düşüşünün sebebinin bu olduğu iddia edildi.

İşte o fotoğraf;