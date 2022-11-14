İçişleri Bakanı Soylu'dan terör saldırısı açıklaması. ''Bombayı bırakan terörist yakalandı''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Terörün şöyle bir yüzü var. Dağda mücadele edersiniz, sınır ötesinde mücadele edersiniz, şehirde mücadele edersiniz ve birçok bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamız büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Kimsenin coğrafyasında Kobani yok veya Ayn el-Arab, kimsenin coğrafyasında Münbiç yok, kimsenin coğrafyasında Kamışlı yok. Fakat bizim coğrafyamızda bunlar var. Bunlarla mücadele gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ne mesaj vermek istediğini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz."

ABD'nin yayımladığı taziye mesajına tepki gösteren Soylu, açıklamayı katilinin olay yerinde ilk gelmesine benzetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

YARALILARIN SON DURUMU

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Soylu "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor." ifadelerini kullandı.

EYLEMİ YAPAN SALDIRGAN YAKALANDI

Eylemi gerçekleştiren teröristin yakalandığını belirten Soylu "Eylemin talimatının Kobani'den geldiğini noktasında değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği noktasında bir değerlendirmemiz var. Bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınır ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde binlerce kahramanımız terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı.

Ondan önce yaklaşık 21 kişi gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekler konusunda beyanlar verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı en açık şekilde ifade etmektedir.

Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz. Özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan ya da işgal ettiği alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara para gönderen sözde müttefiklerimizin samimiyetsizlikleri ortadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK PYD terör örgütü... Bize bu acıyı yaşatanlara daha misli acı yaşatacağız." diye konuştu.