MSB'den terör saldırısına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 Kasım'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler."(AA)