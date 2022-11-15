15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

MSB'den terör saldırısına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:02
Takip Et

MSB'den İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama

MSB'den terör saldırısına ilişkin açıklama
+
Aa
-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 Kasım'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler."(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza. 6.Lig takımına imza attı
﻿Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza. 6.Lig takımına imza attı
﻿Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza. 6.Lig takımına imza attı
﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
﻿Fırının kapısı açılınca göz göze geldi ayı koşarak kaçtı
﻿Fırının kapısı açılınca göz göze geldi ayı koşarak kaçtı
﻿Fırının kapısı açılınca göz göze geldi ayı koşarak kaçtı
﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu
﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu
﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.