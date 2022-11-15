Altılı Masa'nın son toplantısından sızdı: İşte cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih

Altılı Masa’nın, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan ikinci tur ikinci toplantısında, liderler, ortak aday belirleme sürecine geçilmesine yönelik önemli adımlar attı.



T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, parlamenter sisteme geçiş yol haritası ve temel politikalar belirlendikten sonra ortak adayı belirleme sürecine geçilecek.



28 KASIM’DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ LANSMANI VAR

Bu iki önemli belgeyle birlikte altı partinin bitmek üzere olan anayasa çalışmasına da son şekli verilecek. Yaklaşık 100 maddeden oluşacak anayasa değişikliği teklifinin 28 Kasım’da gerçekleştirilecek bir lansmanla açıklanması bekleniyor.



BAŞBAKAN GERİ DÖNECEK

Hazırlanan anayasa çalışmasında, başbakanlık sistemine geçilmesinin ve cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız, sembolik düzeyde görev yapmasının önerileceği öğrenildi. Buna paralel bir dizi düzenleme de yapıldı.







BTP’YE RET

Toplantıda BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Altılı Masa’ya katılma talebi değerlendirildi. Bu öneriye destek veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer partilerin, “Ortak çalışmalarda çok yol aldık, böyle devam etmeliyiz” görüşüne katıldı ve ısrarcı olmadı. Farklı parti kurmaylarının ortak adayla ilgili açıklamaları da toplantıda tartışılmadı. Gerilimli olabilecek alanlara girilmeden teknik çalışmalar üzerinden yol alındı.



ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan oluşan Altılı Masa’nın, DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantısında önemli kararlar alındı.



TERÖR HASSASİYETİ

Toplantının başında liderler, diğer konulara geçmeden İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili olarak bir açıklama yapılmasını kararlaştırdı. Bu açıklamanın ardından, toplantıdan sonraki açıklamada da terör eylemleri için, “Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.



GERİLİMLİ ALANLARA GİRİLMEDİ

Toplantıda, Altılı Masa’da yer alan partilerin kurmaylarının son dönemde ortak adayla ilgili yaptıkları açıklamaların tartışılabileceği, bu konudaki görüş ayrılıklarının gündeme gelebileceği söyleniyordu. Alınan bilgiye göre, liderler, bu tartışmalara girmedi ve önceden belirlenen gündem doğrultusunda, yürütülen çalışmalarla sınırlı olarak görüşlerini açıkladı.







YOL HARİTASI VE TEMEL POLİTİKALAR

Toplantıda mevcut anayasa ile seçilecek cumhurbaşkanının nasıl çalışacağına yönelik hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası ile ortak komisyonların çalışmaları masaya yatırıldı.



Yol haritasının kısa sürede tamamlanacağı, sonuç aşamasına gelindiği öğrenildi. Altı partinin temel politikalarının belirlenmesine yönelik kurulan Ortak Çalışma Grubu da



9 ana, 60 alt başlık altında yürüttüğü çalışmanın yaklaşık üçte birini tamamladı. Seçimin kazanılması durumunda hangi alanda hangi temel adımların atılacağına yönelik temel politikalar metninin de ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



ARALIK AYINDA ORTAK ADAY TARTIŞMALARI BAŞLAYABİLİR

Bu iki çalışmanın tamamlanıp liderler tarafından onaylanmasının ardından Altılı Masa’nın ortak adayı belirleme çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bu çalışmaların ay sonunda bitmesi durumunda, Aralık ayının ortalarında yapılacak toplantıda ortak adayın kim olacağına yönelik önerilerin tartışılmaya başlanabileceği ifade ediliyor. Çalışmaların yetişmemesi durumunda ise ortak adayla ilgili ilk tartışmaların yeni yılın ilk toplantısında başlatılması bekleniyor.



CUMHURBAŞKANI ADAYI ŞUBAT YA DA MART AYINDA AÇIKLANABİLİR

Buna karşılık, parti kurmayları, ortak adayın, seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulması eğiliminin sürdüğünü, bu yüzden nihai olarak, aday olacak ismin şubat ya da mart aylarında açıklanabileceğini belirtti.



ANAYASA ÖNERİSİ BİTMEK ÜZERE

Altı partinin yürüttüğü anayasa teklifinin de bitme aşamasına geldiği, 28 Kasım’da Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıdan sonra anayasa teklifinin kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Anayasa değişikliğinin duyurulması için bir lansman yapılacağı, liderlerin de 28 Şubat’ta olduğu gibi Altılı Masa toplantısından önce ya da sonra etkinliğe katılarak anayasa teklifine imza atabilecekleri belirtildi.



Hazırlanan teklifte, parlamenter sisteme dönülmesi, hükümeti başbakanın kurması ve cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız, sembolik düzeyde, denge ve denetleyici organ olarak görev yapmasının öngörüldüğü belirtildi.







SİTE KURULDU

Altı partinin oluşturduğu iletişim komisyonu, çalışmaları kamuoyuna duyurmak için bir dizi öneri hazırladı. Ortak web sitesi kurulması görüşü doğrultusunda, “www.altilimasa.biz” isimli web sitesi kuruldu.



BTP KATILMAYACAK

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa’ya katılmak istediklerini söylemiş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu görüşe destek vererek, öneriyi Altılı Masa’nın gündemine getireceğini ifade etmişti.



Alınan bilgiye göre, Akşener’in açıklamaları doğrultusunda altı lider bu öneriyi de değerlendirdi. Diğer partilerin, altı partinin ortak çalışmalarda çok yol aldığı ve masa genişlemeden çalışmaların sonlandırılması görüşü doğrultusunda BTP’nin Altılı Masa’ya alınmamasına karar verildi. Akşener’in de bu konuda ısrarcı olmadığı ifade edildi.



EKONOMİ AÇIKLAMASI

Özellikle hayat pahalılığı gibi alanlarda somut projelerini halka duyurmamakla eleştirilen Altılı Masa’da, bu konuda da değerlendirme yapıldı. Ortak politikalar başlığı açıklanırken, atılacak somut adımların net biçimde kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı.



BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Masada, AKP ve MHP’nin başörtüsüne anayasal güvence kazandırmak için hazırladığı anayasa değişikliği teklifi de değerlendirildi. Açıklamada, “Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz. Anayasayı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye güven veremeyeceğinin bilincindeyiz. Bizler Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz” denildi.



BÖYLECE PARTİLER ANAYASA TEKLİFİNE DESTEK VERMEME EĞİLİMLERİNİ DE ORTAYA KOYDU.

Açıklamada, “Milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız” ifadesi de kullanıldı. Ortak cumhurbaşkanı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağının yeniden altı çizildi.



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