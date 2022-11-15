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  • Son gelişme... MHP'li başkanın üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüştüğü iddia edildi

Son gelişme... MHP'li başkanın üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüştüğü iddia edildi

Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'ne bıraktığı bombayı patlatarak 6 kişinin ölümüne neden olan Ahlam Albashır ile MHP'li başkan üzerine kayıtlı bir hattan yapılan görüşme trafiği olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:20
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Son gelişme... MHP'li başkanın üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüştüğü iddia edildi

Son gelişme... MHP'li başkanın üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüştüğü iddia edildi
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İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.

İfadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu iddia ediliyor.

İddialara göre Emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet İlhan’ı ifadeye çağırdı.

"ÜZERİMİZE BİR OYUN OYNAMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

T24’ün haberine göre İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söyledi ve ifadeye çağrıldığını doğruladı.

İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi. İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı?" sorusu üzerine de "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan; TELE1’den Barış Önal’ın ulaştığı İlhan'ın, “ifadeye çağırılmadım. Yalan haber. Konuştuğum da yalan.  Benimle kimse konuşmadı yalan haber yaptılar. Avukatla görüşüyorum şimdi mahkemeye vereceğim” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
15.11.2022 15:19
Gerçek Mhp liler gemiyi çoktaaan terketti.Şimdiki Mhp lileri de herkes biliypr  
 
Şinasi Ocak
15.11.2022 14:35
Ah hakanım ah...  
 
Sorguyan Kurt
15.11.2022 14:35
Eğitim-sen üyesi ise hala memurluğu devam ediyordur , memurluğu devam eden biri nasıl parti yöneticisi olabilir ? Bu işte bi yanlışlık yok mu ???  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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