Son gelişme... MHP'li başkanın üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüştüğü iddia edildi

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.

İfadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu iddia ediliyor.

İddialara göre Emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet İlhan’ı ifadeye çağırdı.

"ÜZERİMİZE BİR OYUN OYNAMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

T24’ün haberine göre İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söyledi ve ifadeye çağrıldığını doğruladı.

İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi. İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı?" sorusu üzerine de "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan; TELE1’den Barış Önal’ın ulaştığı İlhan'ın, “ifadeye çağırılmadım. Yalan haber. Konuştuğum da yalan. Benimle kimse konuşmadı yalan haber yaptılar. Avukatla görüşüyorum şimdi mahkemeye vereceğim” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.