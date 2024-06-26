Koray Aydın İYİ Parti’den istifa mı ediyor? Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık için kendisiyle yarışan Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarıyla ilgili konuştu.

“ BİZE İNTİKAL EDEN HERHANGİ BİR ŞEY YOK”

Grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, partinin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceğine yönelik iddiaların soruyu şöyle yanıtladı:

"Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız."