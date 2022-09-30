Ayasofya'ya atanan imamın Kraliçe ve İlber Ortaylı ile ilişkisi ortaya çıktı. Kraliçe onu görünce bakın ne yaptı? Ortaylı açıkladı

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya Camii'nde imam-hatip olarak görev yapacak.



Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.



Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.



Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.



İLBER ORTAYLI, MEHMET EMİN AY'I YERDEN YERE VURMUŞTU: “NE SES VAR NE MAKAM”

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 2008 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Kraliçe’nin mihmandarlığını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ziyarette Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay için “Ne ses var ne makam” demişti.



13 Eylül’de tarihinde Habertürk TV’deki “Teke Tek” programına katılan Ortaylı, Ay için “Kur’an-ı Kerim tilaveti için Bursa Yeşil Camii’nden birisi seçilmiş, ancak dönemin Bursa Valisi Şahabettin Harput berbat etti. Gitti kendine göre birini bulup getirdi. Ortalık birbirine girdi. Bence çok ayıp bir şeydi bu. Hiçbir zaman unutmuyorum bunu. Hafızın işle hiç alakası yok. İlahiyat’tan bir hoca seçmiş. Ne ses var ne makam.” İfadelerini kullanmıştı.



ORTAYLI’DAN “DİNDEN ÇIKARIR” FIKRASI

Devamında bir fıkra anlatan Ortaylı, şöyle devam etti: “Hani vardır ya bir fıkra. Fransız sefirine atfedilir. Sefir bir camide Kur’an-ı Kerim tilaveti dinler. Çok duygulanır ‘Mollaya 40 altın verin.’ der ve 40 altın verilir. Sefir bir süre sonra berbat bir Kur’an tilaveti dinler. Bu sefer ’80 altın verin.’ der. Yanındakiler, ‘Olur mu ekselans! Geçenkine 40, buna 80 verin diyorsun.’ deyince sefir, ‘Bu beni dinimden çıkarıyordu bu döndürdü.' yanıtını verir.”



ORTAYLI: “KRALİÇE’NİN SURATI EKŞİDİ”

Ortaylı, 2 yıl önce CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in “Hafta Sonu” programına katılmış ve burada da konuya ilişkin, “Kur’an-ı Kerim tilaveti okunması için o zamanki Bursa Valisi tutup kendi arkadaşını seçti. İlahiyat fakültesi hocası diye. Ben hayatımda bu kadar kötü Kur'an okuyan, tövbe estağfurullah, bir garip. Makam filan yok, bize hiç uymuyor ve Kraliçe’nin suratı ekşidi. Onu bile belli etmedi. Böyle bir gaf yapıldı yani. Bunun kayda geçmesinde fayda görüyorum.” demişti.



AY, ORTALI’YA YANIT VERMİŞTİ: “FETÖ ETİKETİ İLİŞTİRİLEREK SUNULDU”

Ay, Ortaylı’ya verdiği yanıtta, “Mesele, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, okuyuşumuzu beğenmeyişi değil. Kendi takdiridir deyip geçeriz. Burada asıl mesele, Sayın Ortaylı’nın yanlış bilgilere dayalı kanaatleridir ve medyanın, bu kanaatlerden oluşan haberi ’FETÖ’ etiketini iliştirerek sunmasıdır. Burada yanlış bilgilerin yol açtığı bir haksızlık vardır. Ancak bunu ne başkası ne de kendimiz için kabul etmemiz söz konusu olamaz. Burada konuyu ele alırken meseleyi şahsileştirmemek adına, olayı birinci kaynaktan ve tüm gerçekliğiyle ama üçüncü şahıs olarak hikaye etmeyi uygun görüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.





yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER