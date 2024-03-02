A Milli Takım İtalya'ya 6-0 yenildi

Türkiye’de ilk kez Erzurum’da yapılan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu’nda çıktığı ilk maçta İtalya karşısında 6-0 yenildi.

Aziziye Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta milliler, ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda iki gol daha yiyen milliler, sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmalarında ise İran Hollanda’yı 6-0, Japonya Çekya’yı 8-2, Brezilya Kenya’yı 5-0 (Hükmen), Kuveyt İspanya’yı 6-5 ve Tayland Cezayir’i 9-6 mağlup etti.

Organizasyonda yarın Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı, saat 10.30’da Kenya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de Hollanda ile oynayacak.