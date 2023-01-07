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Weghorst Manchester United'da. İngilizler duyurdu

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta gol attıktan sonra sevinirken taraftarlara "Bay bay" diyen Wout Weghorst'un rotasının Manchester United olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:24
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İngilizler duyurdu: Weghorst Manchester United'da

Weghorst Manchester United'da. İngilizler duyurdu
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İngiliz devinin Weghorst'un bonservisinin bulunduğu Burnley'le anlaştığı, futbolcunun menajerine de teklifini ilettiği belirtildi. 

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, Weghorst'un kiralanması konusunda Burnley ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ve Fransız basını da anlaşmanın bittiğini flaş gelişme olarak duyurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra Beinsports'taki canlı yayında "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız" demişti.

Ancak Güneş basın toplantısında farklı konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var."

Weghorst'un Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer ancak Beşiktaş'ın onay vermesi halinde devre arasında gerçekleşebilecek. Beşiktaş'a da bir miktar para önerileceği belirtiliyor.

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