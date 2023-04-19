Yaşıtlarından 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda olan EYT mağdurları tek çatı altında

EYT düzenlemesiyle mağdur edilen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş, Emeklilikte Adalet Derneği altında birleşiyor. Sadece 1 gün ile yaşıtlarından 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda olan vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yaşıtlarından 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda olan EYT mağdurları tek çatı altında

zel-haber-tolga-sahin-gazeteci.png

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle mağdur edilen 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca mağdur vatandaş Emeklilikte Adalet Derneği altında birleşiyor.

BİR GÜN FARKLA YAŞITLAR ARASI 17 YIL FARK
Sadece 1 gün için 17 yıl daha çalışmak zorunda olan mağdurlar, EYT’nin yeni mağduriyetler yarattığını belirtirken, “Benden bir gün önce işe başlayan yaşıtım 43 yaşında emekli olabilecekken ondan bir gün sonra işe başlayan ben neden 60 yaşına kadar beklemek zorundayım. Yaşıtlarımdan 17 yıl daha fazla neden çalışmak zorundayım. 1 güne 17 yıl fark olması hak mı adalet mi?” diyerek isyan ediyor.

EYT DÜZENLEMESİNDE NE OLMUŞTU?
EYT içinde yer alan bir başka mağdur vatandaşlar ise EYT’nin kapsamına alınan 8 Eylül 1999’dan bir gün sonra sigorta girişi olan vatandaşlar. 9 Eylül 1999’da işe başlayan vatandaşlar EYT kapsamı dışında kalırken onlara emeklilik yaşı 60, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girenler için ise 43.

İlgili Haberler
Türkiye’nin geleceğinin anahtarı diyetisyenlerin elinde!
Psikolojik Danışmanlar verilen atama sözünün tutulmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı 2 ay önce söz vermişti
AKP Aile Sağlık Merkezi çalışanlarını yine unuttu. Seçim öncesi müjde bekliyorlar
İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
Gazeteci yazar Tolga Şahin imar barışının başrolü Hasan Kaçan’ın Heredot Cevdet’ten sonraki lakabını buldu
Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı