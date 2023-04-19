Yaşıtlarından 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda olan EYT mağdurları tek çatı altında

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle mağdur edilen 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca mağdur vatandaş Emeklilikte Adalet Derneği altında birleşiyor.

BİR GÜN FARKLA YAŞITLAR ARASI 17 YIL FARK

Sadece 1 gün için 17 yıl daha çalışmak zorunda olan mağdurlar, EYT’nin yeni mağduriyetler yarattığını belirtirken, “Benden bir gün önce işe başlayan yaşıtım 43 yaşında emekli olabilecekken ondan bir gün sonra işe başlayan ben neden 60 yaşına kadar beklemek zorundayım. Yaşıtlarımdan 17 yıl daha fazla neden çalışmak zorundayım. 1 güne 17 yıl fark olması hak mı adalet mi?” diyerek isyan ediyor.

EYT DÜZENLEMESİNDE NE OLMUŞTU?

EYT içinde yer alan bir başka mağdur vatandaşlar ise EYT’nin kapsamına alınan 8 Eylül 1999’dan bir gün sonra sigorta girişi olan vatandaşlar. 9 Eylül 1999’da işe başlayan vatandaşlar EYT kapsamı dışında kalırken onlara emeklilik yaşı 60, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girenler için ise 43.